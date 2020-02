1770 Todesopfer: Zahl der Coronavirusfälle in China übersteigt 70.000

Die bestätigten Ansteckungen nahmen demnach um 2048 zu, somit gibt es landesweit 70.548 Betroffene. Dabei wurden insgesamt 1770 Todesfälle registriert. 10.844 Menschen seien geheilt und aus Kliniken entlassen worden.

Lage in Hubei

Besonders schwer ist in Zentralchina die 60 Millionen Einwohner zählende Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan betroffen. Dort sind allein etwa 58.000 Infektionen und 1696 Todesfälle durch das Sars-CoV-2 genannte Virus bestätigt.

„Diamond Princess“

Nach der Verbreitung des Virus auf dem seit zwei Wochen im Hafen von Yokohama unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff holten die USA Hunderte - nicht infizierte - Landsleute von Bord der „Diamond Princess“ aus Japan ab. Zwei gecharterte Maschinen hoben am Montag vom Tokioter Flughafen Haneda ab. Bislang sind 355 Fälle des Erregers unter den Menschen von Bord bestätigt. Darunter sind auch zwei Deutsche. Von den circa 400 US-Passagieren waren 44 positiv getestet worden. Die Infizierten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Die USA ließen ihre Landsleute in der Nacht mit Fahrzeugen des japanischen Militärs aus dem Hafengelände in Yokohama holen. Die Fahrer trugen dabei Schutzanzüge. Die Betroffenen sollen 14 Tage auf US-Militärstützpunkten in Kalifornien und in Texas in Quarantäne.

Japan holt seine Bürger weiter zurück

Ausbruch des Coronavirus

Japan setzte seine Rückholaktionen von Staatsbürgern und Angehörigen aus der Stadt Wuhan in Zentralchina fort. Eine fünfte Chartermaschine der japanischen Regierung landete mit 36 Landsleuten und 29 ihrer chinesischen Familienmitglieder auf Tokios Flughafen Haneda. Japan hatte zuvor bereits 763 Landsleute aus Wuhan ausgeflogen.

Ende Dezember hatte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert.

ak/ae/dpa/sna