An Bord der „Diamond Princess“: Erster Coronavirus-Fall unter Russen gemeldet

Japanische Ärzte haben bei einer russischen Bürgerin auf dem in Japan liegenden Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ diagnostiziert. Dies teilte am Montag die russische Botschaft in Japan mit.

„Während einer ärztlichen Untersuchung aller Passagiere des Schiffes auf eine COVID-19-Infektion durch die japanischen Behörden wurde der Coronavirus bei einer russischen Staatsbürgerin am Bord entdeckt. In naher Zukunft wird die Russin in ein Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt wird“, so die Botschaft.

Es ist der erste bestätigte Fall einer Coronavirus-Infektion unter den Russen.

Die Botschaft betonte auch, dass die Situation unter Kontrolle sei und „die Bürger weiterhin alle notwendige Unterstützung erhalten“ würden.

Coronavirus-Fälle an Bord

Die Zahl der Coronavirus-Fälle an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Diamond Princess“ in Japan war zuletzt gestiegen. Wie der japanische TV-Sender NHK am Montag bekannt gab, erhöhte sich die Zahl um 99 auf 454. Darunter sind nach Angaben der Deutschen Botschaft in Tokio auch zwei Deutsche.

Die USA, Kanada, Hongkong, Australien und Israel bereiten sich offenbar darauf vor, ihre eigenen Landsleute von Bord des Schiffes in Japan zurückzuholen.

Ein erster Flug mit US-Bürgern, die an Bord des Schiffes waren, ist bereits in den USA gelandet. An Bord seien auch 14 Passagiere gewesen, die in den vergangenen zwei bis drei Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, hatten zuvor das US-Außenministerium und das Gesundheitsministerium in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Sie saßen demnach isoliert von den anderen Passagieren in dem Flugzeug.

„Diamond Princess“

Das Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ verließ Yokohama am 20. Januar und war auf der Route Kagoshima-Hongkong-Okinawa unterwegs. Am 3. Februar sollte es nach Yokohama zurückkehren.

Seit dem 3. Februar liegt es allerdings im japanischen Hafen von Yokohama auf der Reede – denn wie festgestellt wurde, hatte ein 80-jähriger Mann, der in Hongkong von Bord ging, eine Coronavirus-Infektion. Auch mehrere Passagiere hatten über Unwohlsein geklagt. Die japanischen Behörden beschlossen daraufhin, das Schiff auf Reede zu halten und alle Passagiere und Besatzungsmitglieder zu untersuchen.

