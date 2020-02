Kasachstan: Zwei Männer mit mutmaßlichen Anschlagsplänen verhaftet

In Kasachstan sind zwei mutmaßliche Extremisten in Untersuchungshaft genommen worden, die Terroranschläge geplant haben sollen. Der Inlandsgeheimdienst des zentralasiatischen Staates nahm Ermittlungen auf.

Die beiden Verdächtigen seien am 14. Februar in der früheren Hauptstadt Almaty festgenommen worden, teilte der kasachische Inlandsgeheimdienst KNB am Dienstag mit. Ein Gericht habe gegen sie Haftbefehle erlassen.

Laut KNB gehören die Männer einer „destruktiven religiösen Strömung“ an.

„Im Zuge der Ermittlung wurden am Wohnsitz der beiden eine selbstgebastelte Bombe und Bauteile sowie blanke Waffen sichergestellt“, hieß es.

Darüber hinaus seien Smartphones „mit Fotos und Videoaufnahmen der mutmaßlichen Angriffsziele“ beschlagnahmt worden.

Nach Angaben der Ermittler hatten sie Anschläge an stark besuchten Orten in Kasachstan geplant. Der KNB ermittelt nun wegen Anschlagsplanung und Terrorpropaganda. Almaty ist mit mehr als 1,8 Millionen Einwohnern die größte Stadt des seit 1991 unabhängigen Kasachstan.

leo/ae