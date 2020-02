König der Tiere vs. Büffel: Löwe protzt vor Weibchen mit seinen Jagdkünsten – Video

Der YouTube-Sender „Maasai Sightings”, der sich auf Publikationen von Videos über das Verhalten von Tieren in der wilden Natur spezialisiert, hat eine Aufnahme veröffentlicht, in der ein Löwe seinem Weibchen bei der Jagd auf einen riesigen Büffel hilft.

Das Video entstand demnach im Tarangire-Nationalpark in Tansania und beginnt damit, dass sich eine Löwin langsam einem großen Bullen nähert, allerdings plötzlich zurückschreckt. In dieser Sekunde kommt ihr der Löwe zu Hilfe. Er jagt seiner Beute nach, springt dem Kontrahenten auf den Rücken, um ihn zu Boden zu zwingen und bohrt seine Zähne in die Wirbelsäule.

Gemeinsame Mahlzeit

„Nicht viele Löwen könnten dies alleine bewerkstelligen“

Als der Büffel einen Fluchtversuch unternimmt, stürzt sich die Raubkatze nochmals auf ihn und bohrt die Zähne in den Hals. Der niedergerungene Büffel stürzt zu Boden. Die gefilmte Situation endet damit, dass sich zwei weitere Raubkatzen dem Verspeisen des Beutetiers anschließen.

Das Video sorgte im Internet für heftige Reaktionen. Die einen schrieben, dass der Löwe dem Weibchen beigebracht hätte, wie man Bullen erlegt. Ein anderer User betonte, der Sturz des Büffels sei fachkundig vorgenommen worden – nicht viele Löwen könnten dies alleine schaffen.

„Die zwei Löwen, die später hinzustießen, waren viel mehr an dem Weibchen als an dem Fressen interessiert“, hieß es in einem weiteren scherzhaften Kommentar.

