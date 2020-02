Pentagons Waffen: Jeder Schuss kostet mindestens eine halbe Million Dollar

So kommt der riesige Kriegshaushalt der Vereinigten Staaten zustande: Eine Lenkbombe beispielsweise kann durchaus 200.000 Dollar kosten, allein für die Anschaffung. Was noch einigermaßen billig ist, wenn man sich erst die Raketen anschaut, die die Air Force einsetzt. Das Portal „The War Zone“ hat nachgerechnet.

7423 Stück Munition aller Art haben die US-amerikanischen Kampfflugzeuge letztes Jahr allein in Afghanistan verschossen, schreibt das Portal. Weitere 4729 Stück sind in Syrien und im Irak eingesetzt worden. Das sind offizielle Zahlen. Und dieses Jahr sind es bereits 415 respektive 68 Stück in denselben Gebieten.

Um zumindest ansatzweise eine Vorstellung davon zu vermitteln, wieviel Steuergeld da verschossen wird, zeigt „The War Zone“ in einer kurzen Übersicht die Stückpreise für die gängigsten Bomben und Raketen auf, die die amerikanischen Streitkräfte einsetzen.

Es handelt sich dabei nur um die Anschaffungspreise. Alle weiteren Ausgaben für Wartung, Modifikationen und Upgrades sind nicht inbegriffen. Es handelt sich um voraussichtliche Ausgaben für luftgestützte Waffen, die das US-Militär für das Fiskaljahr 2021 eingeplant hat.

Alle Angaben erfolgen unter Berufung auf offizielle Haushaltsunterlagen, schreibt das Portal. Hier die Übersicht, je nach Waffentyp und Teilstreitkraft, aufgerundet auf ganze Dollar:

Luft-Luft-Raketen

AIM-9X Sidewinder (Air Force) – 472.000 Dollar

AIM-9X Sidewinder (Navy) – 430.818 Dollar

Die Preisabweichung zwischen Luftwaffe und Marine kommt daher, dass die Navy auch die Munition für die Marine Corps beschafft und somit wegen größerer Stückzahlen auch größere Preisnachlässe erhält.

AIM-120D AMRAAM (Air Force) - 1.095.000 Dollar

AIM-120D AMRAAM (Navy) – 995.018 Dollar

Luft-Boden-Raketen

AGM-88G AARGM-ER (Navy) - 6.149.000 Dollar

AGM-114 Hellfire (Air Force) – 70.000 Dollar

Lenkbomben

GBU-39/B SDB (Air Force) – 39.000 Dollar

GBU-53/B SDB II (Air Force) – 195.000 Dollar

GBU-53/B SDB II (Navy) – 220.916 Dollar

Joint Direct Attack Munition (JDAM) (Air Force) – 21.000 Dollar

Joint Direct Attack Munition (JDAM) (Navy) – 22.208 Dollar

Einige Waffentypen sind hier nicht aufgeführt, weil das US-Militär sie entweder im Fiskaljahr 2021 nicht beschaffen will oder deren Beschaffung in größeren Haushaltsposten enthalten und somit nicht explizit ablesbar ist, schreibt „The War Zone“.

Wenn Sie also das nächste Mal einen vollbewaffneten amerikanischen Kampfjet oder Kampfhubschrauber im Internet oder Fernsehen sehen, rechnen Sie schnell einmal durch, wie viele Millionen Dollar da unter den Tragflächen zum Abwurf bereit hängen.