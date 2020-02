Russlands „SEK Nordpol“ trainiert eishart in Fernost

Wer es bei russischen Spezialtruppen zu was bringen will, muss erst durch die Hölle: die Streitkräftegemeinsame Offiziersfachhochschule Fernost. Hier werden Speznas-Kräfte ausgebildet, die beim Verteidigungsministerium oder FSB zum Einsatz kommen. In der Ausbildung lernen sie, durchs Feuer zu gehen – und noch öfter durch Frost.