Nach Angriff mit elf Toten: Hanau gedenkt Opfer

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat früher am Donnerstag gegenüber Pressevertretern zum Blutbad in Hanau gesagt, heute sei ein überaus trauriger Tag für Deutschland. „Der tiefe Schmerz über den gewaltsamen Tod vieler Mitbürger, den die Menschen jetzt in Hanau empfinden, den empfinde ich und den empfinden Menschen in ganz Deutschland“, so Merkel.