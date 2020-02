Türkischer Soldat durch syrische Armee in Idlib getötet

Bei einem Beschuss durch die syrische Armee in Idlib ist ein türkischer Soldat getötet worden, wie ein Vertreter der türkischen Provinz Gaziantep mitteilte.

Bei dem Opfer handle es sich um einen 25-Jährigen, schreibt die Zeitung Sabah. Er wurde demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er später starb.

Der türkische Justizminister Abdulhamit Gül sprach via Twitter sein Beileid aus.

İdlib'de şehit olan hemşehrimiz, Mecit Demir kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır dilerim. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/2nOLHxLn9N — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 22 февраля 2020 г.

​In der nordsyrischen Provinz Idlib waren zuletzt am Donnerstag zwei türkische Militärs nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara getötet worden. Außerdem seien fünf weitere Soldaten verletzt worden, hieß es.

Das Amt teilte am Donnerstag unter Berufung auf „diverse Quellen in der Region Idlib“ mit, dass mehr als 50 syrische „Regimeelemente“ in der Provinz getötet worden seien. Darüber hinaus seien „fünf Panzer, zwei gepanzerte Mannschaftstransportwagen, zwei gepanzerte Pick-ups und eine Haubitze“ vernichtet worden.

Der Chef der Kommunikationsverwaltung in der Administration des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, machte Damaskus für den Angriff verantwortlich.

jeg/mt