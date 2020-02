Beschuss aus Gaza: 14 Raketen Richtung Israel abgefeuert

Das israelische Militär hat am Montag einen Raketenbeschuss aus dem Gasastreifen gemeldet: 14 Raketen sind aus der palästinensischen Enklave in Richtung Israel abgefeuert worden, 12 davon wurden abgefangen.

„Am Montag wurden 14 Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium abgefeuert. Das Raketenabwehrsystem ‚Iron Dome‘ hat 12 Raketen abgefangen“, so die israelische Armee.

Auf einem Spielplatz in der südisraelischen Stadt Sderot wurden Splitter von Sprengköpfen gefunden. Es gibt keine Informationen über Tote und Verletzte. Laut Ärzten befanden sich jedoch mehrere Menschen in einem Schockzustand.

Warnsignale über einen möglichen Raketenangriff ertönten zuvor in Sderot und einer Reihe von Grenzgebieten im Süden Israels.

Die rückwärtigen Dienste der israelischen Armee haben am Montag beschlossen, den Schulunterricht im Süden des Landes wegen Beschusses aus dem Gazastreifen ausfallen lassen. Die Eisenbahnverbindung zwischen Aschkelon und Be'er Sheva sowie die Straßen in den an den Gazastreifen grenzenden Gebieten wurden gesperrt.

