Israelische Angriffe in Syrien – sechs Tote gemeldet

Mindestens sechs Menschen, darunter zwei Mitglieder der radikalen palästinensischen Gruppe „Islamischer Dschihad“ und vier Mitglieder pro-iranischer Milizen, sind in der Nacht zum Montag bei israelischen Luftangriffen südlich von Damaskus ums Leben gekommen. Dies berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag.

Laut der israelischen Armee wurden Ziele des „Islamischen Dschihad“ als Reaktion auf einen Raketenbeschuss vom Gazastreifen aus angegriffen. Die Organisation habe außerdem versucht, einen Terroranschlag am Gaza-Grenzzaun zu verüben.

Die israelische Luftwaffe habe eine Einrichtung der Organisation bombardiert, in der unter anderem Waffen entwickelt würden, die sowohl im Gazastreifen als auch in Syrien hergestellt werden sollten.

Außerdem werde dort Raketentreibstoff produziert und Terroristen – vor allem aus dem Gazastreifen – ausgebildet.

Darüber hinaus habe die Armee Dutzende Ziele der Organisation in dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen am Mittelmeer angegriffen. Dabei habe es sich unter anderem um unterirdische Einrichtungen der Organisation gehandelt, in denen Rohmaterial für die Herstellung von Raketen gelagert werden.

Neues zum Thema: Später gab die israelische Armee am Montag gegen Mittag bekannt, Ziele des „Islamischen Dschihad“ im Gazastreifen erneut zu attackieren. Zuvor sollen am Montag 14 Raketen aus der Enklave in Richtung Israel abgefeuert worden sein. Zwölf davon seien von dem israelischen Flugabwehrsystem „Iron Dome“ abgefangen worden. In den zurückliegenden 24 Stunden hätten Palästinenser 40 Raketen gegen Israel abfeuert.

Zuvor war es am Sonntag zu Gewalt zwischen Israels Militärs und extremistischen Palästinensern gekommen. Nach dem Tod eines palästinensischen Angreifers durch israelische Soldaten am Sonntagnachmittag feuerte der „Islamische Dschihad“ Raketen auf israelische Gebiete ab.

asch/ae/dpa/sna