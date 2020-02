Tirol bestätigt zwei Corona-Infektionsfälle

Zwei Verdachtsfälle auf die Infizierung mit dem Coronavirus in Tirol sind bestätigt worden. Dies berichtet „Der Standard“ am Dienstag unter Verweis auf Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Demnach wurden bei beiden Verdachtsfällen zwei Tests durchgeführt, die positiv ausfielen. Die beiden Patienten, die offenbar leichtes Fieber hätten, würden an der Klinik in Innsbruck isoliert behandelt.

Nach Angaben der APA sind sie 24 Jahre alt und in Innsbruck wohnhaft. MIndestens eine betroffene Person stamme offenbar aus der Lombardei.

Heute wurden zum ersten Mal in Tirol zwei Personen positiv auf COVID- 19 getestet. Es handelt sich um zwei junge Erwachsene, die vor wenigen Tagen aus Norditalien zurückgekehrt sind. Die beiden Patienten werden nun in der Innsbrucker Klinik isoliert. — Sozialministerium (@bmsgpk) February 25, 2020

​Die Patienten hätten leichtes Fieber und seien „nicht lebensbedrohlich“ erkrankt“. Wo sie sich angesteckt hätten, sei bislang noch unklar. Mit großer Wahrscheinlichkeit könnte die Infizierung in der Lombardei in Italien passiert sein.

Ab sofort ist die #Coronavirus Hotline der @agesnews 24/7 unter 0800 555 621 für Informationen zu Übertragung, Symptomen und Vorbeugung erreichbar. #Covid19 — Sozialministerium (@bmsgpk) February 25, 2020​

Übersichtskarte der nächstgelegenen Krankenhäuser, die für #Coronavirus Verdachtsfälle und Erkrankungen ausgerüstet sind. https://t.co/Pcjlnv04Si pic.twitter.com/8ABiEFjkZs — Rudi Anschober (@rudi_anschober) February 25, 2020

Nun richte das Land ein Zentrum für Schnelltests ein, um in Verdachtsfällen rasch reagieren zu können, so Platter.

Grundsätzlich würden die beiden positiven Tests „keine wesentliche Änderung am Vorgehen in Österreich“ nach sich ziehen, äußerte der Infektiologe Christoph Steininger von der Medizin-Uni Wien gegenüber dem Standard. Wichtig sei es nun, „rasch Kontaktpersonen ausfindig zu machen und die Quelle für diese Infektionen zu finden“.

Verdachtsfall in Linz

In Linz-Pichling gibt es offenbar einen weiteren Verdachtsfall. Laut dem Büro des Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) wird ein 55-Jähriger auf das Coronavirus getestet, der nach einer Reise nach Venedig Symptome zeigte, die auf eine Ansteckung hindeuten. Seine Mitreisenden würden aufgefordert, bis zum Vorliegen des Testergebnisses zu Hause zu bleiben und den Kontakt mit anderen Personen zu meiden.

Bus in Oberösterreich gestoppt

Am Montagabend hatte ein Reisebus wegen eines Corona-Verdachtsfalls in Allhaming in Oberösterreich einen längeren Stopp einlegen müssen. Nach einer Überprüfung durch die Behörden wurde Entwarnung gegeben. Der Bus, der aus Spanien über Italien nach Ungarn unterwegs war, durfte weiterfahren.

Zuvor war die Anzahl der Infektionsnachweise in Italien auf mehr als 220 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle betrug sieben.