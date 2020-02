Iranischer Vize-Gesundheitsminister mit Coronavirus infiziert

Wie ein Ministeriumssprecher mitteilte, habe sich Harirchi angesteckt und werde zurzeit unter Quarantäne behandelt.

„Ich bin seit gestern Abend auch ein Coronaer“, sagte Harirchi in einer Videobotschaft im Staatsfernsehen.

Laut der Agentur Irna bestätigten die Behörden zwei weitere Todesfälle durch das neuartige Coronavirus im Iran. Insgesamt seien 16 Menschen im Iran an dem Coronavirus gestorben und 95 infiziert.

Im Kampf gegen eine Ausbreitung von Covid-19 forderte die iranische Regierung die Bürger dazu auf, zu Hause zu bleiben. Das wäre besser für den Schutz der Menschen, erklärt das Gesundheitsministerium.

Neuartiges Coronavirus

Ende Dezember hatte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert. Die chinesische Gesundheitskommission berichtete in Peking von weiteren 150 Covid-19-Todesfällen. Inzwischen sind nun mehr als 77.000 Infektionen und über 2600 Todesfälle erfasst. Aus etwa 30 Ländern und Regionen außerhalb Festlandchinas sind mehr als 2200 Infektionen und mehr als 25 Todesfälle gemeldet worden.

