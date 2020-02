Erster bestätigter Coronavirus-Fall in der Schweiz

In der Schweiz gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Dies teilte das schweizerische Bundesamt für Gesundheit am Dienstag mit.

Laut der "Aargauer Zeitung" befindet sich die betroffene Person im Kanton Tessin.

#Coronavirus Erster Fall bestätigt, Medienkonferenz um 17.00 Uhr / Premier cas confirmé, conférence de presse à 17h00 / Primo caso confermato, Conferenza stampa alle 17.00 ore #COVID19 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 25, 2020

Anlässlich des ersten bestätigten Coronavirus-Falls führt das Bundesamt für Gesundheit eine Medienkonferenz durch.

Am Montag hatte Innenminister Alain Berset gesagt, das Land sei gut vorbereitet. Die Schweiz verstärke Vorsorge gegen Coronavirus mit zusätzlichen Tests und breiter Infokampagne für die Bevölkerung. Maßnahmen wie Reisebeschränkungen wurden nicht ergriffen.

Schweiz verstärkt Vorsorge gegen #Coronavirus mit zusätzlichen Tests und breiter Infokampagne für die Bevölkerung. Plus Infos an den Grenzen und Flughäfen. https://t.co/PSmcWUV8x7 #COVID19 @BAG_OFSP_UFSP @PStrupler pic.twitter.com/20njvl2mZh — Alain Berset (@alain_berset) February 24, 2020

Laut dem Bundesamt für Gesundheit haben die Labors im Land in den vergangenen Tagen die Kapazitäten für Tests auf das Coronavirus erheblich erhöht. In der gesamten Schweiz können nun pro Tag bis zu 1000 Verdachtsfälle abgeklärt werden, teilte die Behörde am vergangenen Montag mit.

​Der Kanton Tessin ragt in die italienische Lombardei hinein, wo mehrere Fälle aufgetreten sind.

Zwei bestätigte Corona-Infektionsfälle in Österreich

Zuvor war berichtet worden, dasszwei Verdachtsfälle auf die Infizierung mit dem Coronavirus bestätigt wurden . Dies berichtete „Der Standard“ am Dienstag unter Verweis auf Landeshauptmann Günther Platter. Demnach wurden bei beiden Verdachtsfällen zwei Tests durchgeführt, die positiv ausfielen. Die beiden Patienten, die offenbar leichtes Fieber hätten, würden an der Klinik in Innsbruck isoliert behandelt.

