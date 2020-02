Interreligiöse Gedenkmesse für die Opfer des Zwischenfalls in Volkmarsen

Am Dienstag, dem 25. Februar, findet eine interreligiöse Gedenkmesse für die Opfer des Zwischenfalls im nordhessischen Volkmarsen statt.

Am Montagnachmittag war ein Auto in Volkmarsen mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge beim Rosenmontagsumzug gefahren. Die Zahl der dabei Verletzten stieg auf fast 60.