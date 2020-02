Deutscher Corona-Patient in kritischem Zustand - Bundesverfassungsgericht urteilt zu Sterbehilfe

Nachrichtenüberblick: Corona-Erkrankter Deutscher in Heinsberg in kritischem Zustand - Bundesverfassunsgericht entscheidet zur Sterbehilfe - Organisierter Sozialbetrug in Ostdeutschland? - Filmriss - Disney-Chef legt sein Amt nieder

Sputnik präsentiert Ihnen in Kurzform, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Corona-Erkrankter Deutscher in Heinsberg in kritischem Zustand

Deutschland hat zwei neue Coronavirus-Fälle, die den Gesundheitsbehörden Sorgen bereiten: Ein Mann aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist in einem kritischen Zustand. Der 50-Jährige wurde zunächst mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Erkelenz aufgenommen, mittlerweile wurde er in die Universitätsklinik Düsseldorf verlegt. Er werde künstlich beatmet, heisst es dort. Auch seine Ehefrau sei stationär aufgenommen worden, bei ihr wurde das Virus bis Dienstagabend nach Behördenangaben aber nicht nachgewiesen. Wo sich der Mann angesteckt haben könnte, ist unklar. Nach Angaben des Landrats ist das Paar aus der Gegend von Selfkant aus beruflichen Gründen viel unterwegs. Der Mann leidet nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa an einer Vorerkrankung. Kindertagesstätten und Schulen sollen im Kreis Heinsberg vorsorglich geschlossen bleiben. Einen weiteren Fall melden die Behörden aus Baden-Württemberg. Bei ihm handelt es sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen. Er war nach Angaben des Sozialministeriums in Stuttgart kürzlich nach Italien gereist, dem mit inzwischen zehn Todes- und mehr als 300 Ansteckungsfällen größten Verbreitungsgebiet für den neuartigen Coronavirus in Europa.

Bundesverfassunsgericht entscheidet zur Sterbehilfe

Das höchste deutsche Gericht urteilt heute, ob das gesetzlich vorgeschriebene Verbot für Ärzte und Vereine, aktive Sterbehilfe zu leisten, gegen das Grundgesetz verstößt. Konkret geht es um den Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches. Danach kann die absichtliche geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. "Geschäftsmäßig" ist Sterbehilfe, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist - also keine einmalige Hilfe darstellt. Sie muss dagegen nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein, oder im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit stehen. Betroffen sein könnten Ärzte, aber auch ehrenamtliche Helfer, die für Sterbehilfe-Vereine tätig sind. Im Einzelnen ist die Reichweite des Begriffs "geschäftsmäßig" sehr umstritten, weshalb Ärzte und Vereine sich aus der Sterbehilfe zurückgezogen haben und die Verantwortung auf den Angehörigen lastet beziehungsweise es zu einem sogenannten "Sterbehilfetourismus" kommt. Das Bundesverfassungsgericht muss nun entscheiden, ob die gesetzliche Regelung die Bürger in unzulässiger Weise ihren Grundrechten beschneidet.

Präsidentschafts-Kandidaten der Demokraten vereint gegen Sanders

Bei der Fernsehdebatte der Präsidentschafts-Kandidaten der US-Demokraten in South Carolina sind die Vertreter neben Favoriten Bernie Sanders beinahe geschlossen gegen den populären, aber auch umstrittenen Senator aus dem US-Bundesstaat Vermont aufgetreten. In einer leidenschaftlichen Debatte wurde Bernie Sanders unter anderem vorgeworfen, er würde russische Wahlkampfhilfe erhalten. Sanders selbst ging ebenfalls sofort in die Offensive: "Ich höre meinen Namen sehr häufig heute Abend. Ich erkläre euch jetzt mal, was das amerikanische Volk will." Neben Sanders wurde auch der Milliardär und ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg attackiert. Die rhetorischen Scharmützel in dem TV-Auftritt wurden stellenweise so unerbittlich, dass die Senatorin aus Minnesota, Amy Klobuchar, warnte: "Wenn wir die nächsten vier Monate damit verbringen unsere Partei auseinander zu reißen, können wir dabei zusehen, wie Donald Trump unser Land auseinanderreißt."

Organisierter Sozialbetrug in Ostdeutschland?

Nach Dokumenten, die dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender MDR zugespielt wurden, könnte sich in einigen Teilen Ostdeutschlands seit langem kriminell organisierter Hartz-IV-Betrug ausgebreitet haben. Berichtet wird beispielsweise von einem großen syrischen Clan, der in Ostsachsen, die mit überaus aktiven weltweiten Geschäften, die sie von dort betreiben, Aufsehen erregen, obwohl viele Clanmitglieder Sozialleistungen des Staates beziehen. Die Recherchen des MDR, die tausende Dokumente auswerten konnten, legen nahe, dass es unter Selbstständigen, die Hartz-IV-Leistungen erhalten, einen organisierten Leistungsmissbrauch gibt. Dazu zählen verschiedene Branchen und Gruppen. Nach MDR-Angaben sind es vor allem arabische und osteuropäische Familienclans. Aber auch bei Dönerläden, im Autohandel oder in Serviceunternehmen in großen Städten in Ostdeutschland gibt es offenbar diesen Betrug.

Filmriss - Disney-Chef legt sein Amt nieder

Überraschend hat der Chef des Disney-Konzerns, Bob Iger seinen sofortigen Rücktritt angekündigt. Der 69-jährige Manager stand seit etwa 15 Jahren an der Spitze des Unterhaltungsriesen. In seine Amtszeit fielen die Übernahmen der Konkurrenten Pixar, Marvel und der Lucasfilm-Studios, Heimstätte der weltberühmten Star Wars Reihe. Warum Iger jetzt seinen Abgang verkündete erscheint Analysten noch rätselhaft, Disney aber reagierte ebenfalls sofort und ernannte Bob Chapek zum Nachfolger Igers. Chapek verantwortete bislang die Konzernsparte der Themenparks und Resorts.