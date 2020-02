Zweiter Coronavirus-Fall in NRW bestätigt

Nordrhein-Westfalen hat einen zweiten bestätigen Coronavirus-Fall. Wie das Universitätsklinikum Düsseldorf am Mittwoch mitteilte, werden dort aktuell zwei Patienten behandelt, die infiziert sind.

"Bei der zweiten Person, aus dem engen persönlichen Umfeld des Patienten, liegt nun auch ein positives Testergebnis vor", hieß es in einer Mitteilung. Ob es sich dabei um die Ehefrau des ersten Patienten aus dem Kreis Heinsberg handele, wollte ein Sprecher auf Anfrage nicht kommentieren.

Zuvor war das Coronavirus (COVID-19) erstmals auch in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. Die Infektion wurde bei einem Mann aus dem Kreis Heinsberg diagnostiziert. Er war am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden.

"Der Patient befindet sich in einem kritischen Zustand und wird zurzeit auf der Intensivstation isoliert. Die Ehefrau des Patienten wird mit Symptomen einer Viruserkrankung ebenfalls stationär behandelt. Ihr Zustand ist aktuell stabil. Die Diagnose, ob sie sich ebenfalls mit dem Virus infiziert hat, steht noch aus", heißt es in der Pressemitteilung des Kreises Heinsberg.

Der Kreis Heinsberg habe den Krisenstab einberufen. Das Gesundheitsamt ermittele zurzeit intensiv alle möglichen Kontaktpersonen. Die Schulen und Kindergärten im Kreisgebiet bleiben morgen vorsorglich geschlossen, hieß es.

„Wir mussten spätestens seit den ersten Fällen in Bayern davon ausgehen, dass auch in Nordrhein-Westfalen mit einem Import von Infektionsfällen sowie weiteren Übertragungen und Infektionsketten zu rechnen ist. Die zuständigen Behörden gehen den Fällen nun mit Hochdruck nach, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus so gut es geht zu verhindern. Es ist nicht auszuschließen, dass es weitere Fälle im Land geben kann. Aber unser Gesundheitswesen ist für solche Erkrankungen gut vorbereitet und aufgestellt“, sagt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Immer mehr europäische Staaten melden Coronavirus-Fälle

Damit wurden nun insgesamtin Deutschland bestätigt. Die ersten Coronavirus-Fälle waren in Bayern aufgetreten. Damals wurden insgesamt 14 Menschen auf das neuartige Coronavirus positiv getestet. Alle Patienten hatten eine Verbindung zu China. Alle 14 Coronavirus-Fälle im Freistaat standen in Zusammenhang mit dem bayerischen Autozulieferer Webasto . Eine chinesische Kollegin hatte den Erreger bei einer Dienstreise unwissentlich eingeschleppt. Bei denFällen handelte sich um deutsche Staatsbürger, die Anfang Februar aus Wuhan ausgeflogen worden waren.

Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien melden immer mehr europäische Staaten Nachweise des Erregers. Österreich, Kroatien, das spanische Festland und die Schweiz berichteten am Dienstag von Covid-19-Fällen. Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa wurde nach einer bestätigten Erkrankung ein großes Hotel mit rund 1000 Touristen - darunter auch Deutsche - praktisch unter Quarantäne gestellt. In der Golf-Region droht sich das Virus ebenfalls auszubreiten.

ai/dpa/sna