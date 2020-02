Zahl der Corona-Toten in Italien steigt auf zwölf

Insgesamt wurden im Land 374 Menschen mit dem Virus infiziert, teilte Borrelli am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. Am 31. Januar war Borelli zum Kommissar für die Umsetzung des Notstandes ernannt worden, der anlässlich des Ausbruchs des Coronavirus ausgerufen worden war.

Am Mittwochmorgen gaben die Behörden der Region Emilia-Romagna den ersten vom Coronavirus verursachten Todesfall im Gebiet bekannt. In der Stadt Piacenza sei demnach ein 70-Jähriger gestorben, der in der Lombardei wohnhaft gewesen sei. Der Mann habe an ernsthaften Vorerkrankungen gelitten, hieß es.

Die bisherigen elf Todesfälle waren in den norditalienischen Regionen Venetien und Lombardei verzeichnet worden. Alle Betroffenen waren ältere Menschen, einige von ihnen hatten ernsthafte chronische Erkrankungen gehabt.

Infizierte chinesische Touristin wird gesund

Außerdem wurde am Mittwoch die Genesung einer chinesischen Touristin bekannt gegeben, die zusammen mit ihrem Ehemann im italienischen Nationalen Institut für Infektionskrankheiten behandelt wird. Ende Januar wurde das Ehepaar, das nach Italien zur Erholung gekommen war, nach einem positiven Test auf das Coronavirus in das Nationale Lazzaro Spallanzani-Institute für Infektionskrankheiten gebracht. Dies war der erste Fall einer Corona-Infizierung auf den Apenninen.

Ursprünglich befanden sich die Patienten in einem schweren Zustand. Inzwischen fiel der Test auf Coronavirus bei der Frau negativ aus. Ihr Mann war bereits am Samstag negativ auf das Virus getestet worden.

asch/gs/sna