Coronavirus: Militärflughafen Köln-Wahn vorübergehend geschlossen gewesen

Die Untersuchung laufe am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, sagte ein Luftwaffen-Sprecher in Berlin. "Weil es keine Symptome gibt, gilt er nicht als Verdachtsfall, sondern als Kontaktperson", sagte er. Bis zur Klärung der Lage seien die Kasernentore zu gewesen, sagte der Sprecher.

"Diese Sperrung ist mittlerweile aufgehoben", sagt er weiter.

Der Soldat hatte nach dpa-Informationen auf einer Karnevalsveranstaltung Kontakt zu einem Infizierten aus Nordrhein-Westfalen. Der Test gehört nach Angaben der Bundeswehr zu den Sicherheitsmaßnahmen, die auch ohne Anzeichen auf eine Erkrankung ergriffen werden. Ein Ergebnis wurde im Laufe des Abends erwartet.

Zuvor war berichtet worden, dass sich zwei weitere Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg mit dem neuartigen Coronavirus infizierten. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit. Zuvor war bereits ein Fall aus dem Kreis Göppingen bekannt. Damit wurden insgesamt 21 Coronavirus-Fälle in Deutschland bestätigt: 2 Fälle in NRW, 3 Fälle in Baden-Württemberg, 14 Coronavirus-Fälle in Bayern, und bei den anderen zwei Fällen handelte es sich um deutsche Staatsbürger, die Anfang Februar aus Wuhan ausgeflogen worden waren.

ai/dpa