Spahn: „Wir sind am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland“

Nach den neuen Coronavirus-Fällen in Deutschland stellt Gesundheitsminister Jens Spahn die bisherige Strategie gegen das Virus in Frage. Bald könne eine Phase kommen, in der der Schutz von Risikogruppen in den Fokus rücke, sagt der CDU-Politiker und ruft die Länder auf, ihre Landespandemiepläne in Kraft zu setzen.