Zahl der Verkehrstoten in Deutschland erreicht historischen Tiefstand

Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist im Jahr 2019 um 216 Menschen oder 6,6 Prozent auf 3059 Menschen gegenüber dem Vorjahr gesunken. Noch nie seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren hat es so wenige Verkehrstote gegeben. Das folgt aus einer Mitteilung des statistischen Bundesamtes am Donnerstag.