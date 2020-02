Coronavirus: Mehrere Hundert Menschen stehen in NRW unter Quarantäne

Nachdem ein Paar in Nordrhein-Westfalen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, dürfen alle Leute, die mit ihnen in Kontakt waren, ihr Haus die nächsten zwei Wochen nicht verlassen. Mehrere hundert Leute stehen laut dem Kreis Heinsbert am Donnerstag unter präventiver Quarantäne.

Wie es weiter heißt, gelte diese Maßnahme neben Besuchern einer Karnevalssitzung in Gangelt (Kreis Heinsberg) auch für das Personal und Kinder des Kindergartens, in dem die Frau beschäftigt ist.

Auch die Menschen, die mit diesen Betroffenen in einem Haushalt leben, sollen zu Hause bleiben, sagte der Sprecher des Kreises Heinsberg, Ulrich Hollwitz. Indes teilte der Kreis genaue Zahlen nicht mit.

Präventive Quarantäne

Die Leute dürften 14 Tage lang ihre Wohnungen nicht verlassen und müssten sich von Freunden, Verwandten oder Nachbarn mit Lebensmitteln versorgen lassen, die dann die Einkäufe vor der Haustür abstellten.

Zudem müssten die Menschen in Quarantäne nach Vorgaben des Gesundheitsamtes eine Art Protokoll zu ihrem Gesundheitszustand erstellen. Das Gesundheitsamt werde in der Zeit in Kontakt mit den Betroffenen sein.

Zweiter Coronavirus-Fall in NRW bestätigt

Am Mittwoch hatte Nordrhein-Westfalen einen zweiten bestätigten Coronavirus-Fall gemeldet. Wie das Universitätsklinikum Düsseldorf mitteilte, würden dort aktuell zwei Patienten behandelt, die infiziert seien.

Am Dienstagabend war das Coronavirus (COVID-19) erstmals auch in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. Die Infektion wurde bei einem Mann aus dem Kreis Heinsberg diagnostiziert. Er war am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden.

ns/tm/dpa