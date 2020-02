Größter Raubfisch aus nächster Nähe gefilmt – Video

Ein 19-jähriger neuseeländischer Angler und sein Freund sind einem seltenen Raubfisch vor der nördlichen Küste von Neuseeland begegnet und haben ein Video davon gefilmt. Dies berichtete die Zeitung „The New Zealand Herald“.

Die überraschende Begegnung ereignete sich in der Bucht Anzac Bay nahe der Stadt Tauranga. Die jungen Leute waren zum Angeln gekommen und hatten einen Köder an ihrem Boot befestigt.

Als sie im Wasser einen sich annähernden Schatten sahen, dachten sie, es wäre ein Königsfisch. Später tauchte jedoch eine Flosse aus den Wasser auf und die Angler konnten das Lebewesen als einen großen Weißen Hai identifizieren.

Die beiden hatten offensichtlich keine Angst vor dem 3,5 Meter großen Raubfisch, der einige Minuten lang unter ihrem Boot kreiste, so dass die die jungen Fischer es filmen konnten.

Der Meereswissenschaftler Clinton Duffy von der neuseeländischen Naturschutzbehörde, der sich das Video später ansah, bestätigte, dass es sich tatsächlich um einen Weißen Hai handelte. Nach dem Video sei zu beurteilen, das es ein Männchen sei, das kurz vor der Geschlechtsreife stehe.

Der Weiße Hai wurde in die Rote Liste der gefährdeten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) aufgenommen. In den neuseeländischen Gewässern ist er gesetzlich geschützt: Man darf ihn weder fangen noch verletzen. Laut der Zeitung können Täter mit einer Geldstrafe von bis zu 250.000 Neuseeland-Dollar (umgerechnet etwa 144.000 Euro) und einer sechsmonatigen Haftstrafe rechnen, so die Zeitung.

Der Weiße Hai gilt als ein für Menschen gefährliches Lebewesen. Erwachsene Fische dieser Spezies haben ein Gewicht von bis zu zwei Tonnen und erreichen eine Körperlänge von vier bis sechs Metern.

asch/gs