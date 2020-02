Coronavirus unaufhaltsam, Türkei droht mit Grenzöffnung, Strom- und Bahnausfall wegen „Bianca”

Nachrichtenüberblick: Coronavirus auf dem Vormarsch Richtung Norden, Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge wegen Kämpfen in Idlib, Sturmtief „Bianca” sorgt für Stromausfall in Bayern - "Bianca" beeinträchtigt auch Bahnverkehr in Süddeutschland, Leverkusen und Wolfsburg im Achtelfinale

Sputnik präsentiert Ihnen in Kurzform, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

Coronavirus auf dem Vormarsch Richtung Norden

Immer mehr Bundesländer melden Coronavirus-Ansteckungen. Ein Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es ist die erste nachgewiesene Infektion mit Sars-CoV-2 in Hamburg, wie die Klinik und die Behörde für Gesundheit am späten Abend mitteilten. Zuvor waren schon Coronavirus-Fälle in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz bekanntgeworden. Allein in NRW wurden am Abend 14 neue Infektionen bekannt. Deutschlandweit sind aktuell mehr als 30 Infizierte bekannt, vor mehr als zwei Wochen waren schon 16 weitere Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet worden.Heute berät der Krisenstab der Bundesregierung. Die WHO warnt vor „pandemischem Potenzial”.

Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge wegen Kämpfen in Idlib

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine massive Eskalation in der syrischen Grenzprovinz Idlib gebracht. Nach dem Tod zahlreicher türkischen Soldaten in Nordsyrien verlangt die Türkei den Beistand der Nato und der internationalen Gemeinschaft. Bei Luftangriffen auf Stellungen der türkischen Armee in Idlib waren nach türkischen Angaben mindestens 33 Soldaten getötet. Beobachter erwarten, dass diese Zahl sogar noch steigen könnte, es gibt demnach viele Verletzte. Der Sprecher von Erdogans Regierungspartei AKP, Ömer Celik, sagte im Fernsehen, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen. Gleichzeitig drohte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge damit, den Flüchtlingen im Land die Grenzen zu öffnen: „Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten”, sagte er. Es hatte in der Nacht in sozialen Medien Gerüchte gegeben, dass die Türkei ihre Grenzen bereits geöffnet habe.

Sturmtief „Bianca” sorgt für Stromausfall in Bayern

„Bianca” beeinträchtigt auch Bahnverkehr in Süddeutschland

Wegen Sturmtief „Bianca” waren mehrere 10.000 Haushalte in der Nacht über Stunden ohne Strom. Das teilte ein Sprecher des Netzbetreibers auf Anfrage des öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunks mit. In den meisten betroffenen Haushalten war der Strom von 23.30 bis 2 Uhr Früh weg. Seit 4 Uhr funktioniert die Versorgung zum große Teil wieder. Betroffen war laut Sprecher das komplette Netzgebiet von Bayernwerk von Unterfranken bis Oberbayern. Immer noch sind aber noch 50 Haushalte in Blaibach im Landkreis Cham ohne Strom. Hier fiel ein Baum auf die Stromleitung, ein Trafohäuschen brannte deswegen vollkommen aus. Wann die Stromversorgung wiederhergestellt werden kann, konnte der Sprecher noch nicht sagen

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind mehrere Regionalverbindungen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Im Fernverkehr hatte es gestern Abend in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs wegen heftiger Sturmböen erhebliche Behinderungen gegeben. Zwischen Nürnberg und Stuttgart musste ein IC-Zug bei Leutershausen anhalten, weil ein Baum auf die Gleise gestürzt war. Gesperrt wurde auch die Strecke zwischen Offenburg und Freiburg. In der Nähe von Ulm wurde ein Reisebus aus Kroatien auf schneeglatter Fahrbahn von einer Windböe erfasst und kippte um. Dabei wurden acht Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. In Rheinland-Pfalz starb eine Autofahrerin bei einem Unfall auf schneeglatter Straße. Pendler und Zugreisende in Baden-Württemberg müssen sich auf weitere Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Leverkusen und Wolfsburg im Achtelfinale

Bayer Leverkusen hat das Achtelfinale der Europa League erreicht. Nach dem knappen 2:1-Erfolg im Hinspiel gewann die Werkself auch das Rückspiel in Porto am Donnerstag mit 3:1. Auch die Fußballer vom VfL Wolfsburg haben das Achtelfinale der prestigeträchtigen Europa League erreicht. Der Bundesligist setzte sich am Donnerstagabend souverän mit 3:0 beim schwedischen Traditionsclub Malmö FF durch. Das Hinspiel vor einer Woche hatte der VfL im eigenen Stadion mit 2:1 gewonnen. Heute wird ausgelost, auf wen die beiden glücklichen Mannschaften in der nächsten Runde treffen.