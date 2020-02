Wegen „Starlink“-Projekts: Russische Forscher wollen sich bei Uno über Elon Musk beschweren

Die Russische Akademie der Wissenschaften (RAN) beabsichtigt, in einem Brief an die Uno sich über das Satelliten-Netzwerk „Starlink“ von „SpaceX“- und „Tesla“-Gründer Elon Musk zu beschweren. Das zigtausend Satelliten umfassende System würde die Arbeit der Astronomen stören, so die Begründung.