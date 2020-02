„Harry Potter“-Fans können zum ersten Mal Slytherins Zimmer besuchen

In diesem Frühjahr können Fans von Filmen und Büchern über Harry Potter zum ersten Mal die Szenerie der Slytherin-Fakultät im Warner Bros. Museum Tour Studio London in Großbritannien sehen, berichtet „The Insider“.

Vom 3. April bis 6. September dieses Jahres kann sich jeder die authentischen Requisiten und Möbel ansehen, die in der Filmsaga für den Dreh verwendet wurden. Die Besucher bekommen zum Beispiel ein Gemeinschaftsraum in Grün- und Grautönen (klassische Farben der Slytherin-Fakultät. – Anm. d. R.), Originalkostüme der Familie Malfoy und des Ober-Bösewichts Lord Voldemort sowie handgefertigte Wandteppiche zu sehen, der ebenfalls in Hogwarts studierte.

Tickets müssen im Voraus auf der offiziellen Website des Museums gekauft werden.

aa/tm