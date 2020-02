Rheinland: Funkgerät der Sowjets in einer Villaruine entdeckt

Da kommen Bilder aus Agententhrillern hoch: Bei Ausgrabungen in einer Römer-Villa im Hambacher Forst haben Archäologen ein sowjetisches Funkgerät entdeckt. Im Kalten Krieg waren nur wenige Kilometer von der Fundstelle entfernt amerikanische Pershing-2-Raketen stationiert.

Es ist ein Spionagegerät vom feinsten. In einer hermetisch abgeschlossenen Metallbox versteckt, war in einer Villaruine unweit von Köln ein sowjetisches Funksystem vergraben: das R-394KM „Strisch“. Archäologen hatten es schon letzten Sommer entdeckt, aber der Fund ist jetzt erst publik gemacht worden.

Das Gerät sei quasi fabrikneu. Was man in der Metallbox vorgefunden habe, sei sorgfältig in Verpackungspapier eingewickelt gewesen, schreibt das Fachblatt „Live Science“ mit Verweis auf einen der Finder.

German Archaeologists came across a Russian spy radio: https://t.co/EdhM0wrwB8 Soviet radio type R-394KM, code name Strizh, a digital HF spy radio. #shortwave #radio #espionage pic.twitter.com/CP5IX77dAG — Strange Beacons (@StrangeBeacons) February 16, 2020

​Laut den Forschern wurde das Funksystem 1987 hergestellt. Funkgeräte dieses Typs waren in vielen Ländern des Warschauer Pakts im Einsatz. Es ist wahrscheinlich, dass das gefundene Gerät zur Übermittlung von Informationen über das Forschungszentrum Jülich und über den Fliegerhorst Nörvenich dienen sollte. Das Versteck befand sich exakt zwischen den beiden Objekten, je zehn Kilometer von ihnen entfernt. In Nörvenich waren bis 1995 amerikanische Pershing-2-Raketen stationiert. Dass das Funksystem wie neu ist, spricht allerdings dafür, dass es nie zum Einsatz kam.

Das Funksystem war für Signalübertragungen im Frequenzbereich zwischen 1,3 und 13,5 MHz ausgelegt. Der Sender hatte eine Reichweite von rund 1200 Kilometern. Die Informationsübermittlung funktionierte digital, durch kodierte Ziffernfolgen von je fünf Zeichen. Je nach Modus konnten pro Minute zwischen 12 und 167 Ziffernfolgen gesendet werden.

Der Fund enthält neben dem Funkgerät noch Kopfhörer, Zusatzakkus, ein Ladegerät mit Kurbelgenerator, eine Antenne mit Teleskopmast, einen Schraubenzieher und Ersatzteile. Das sowjetische Funkgerät bleibt bis 29. März im Bonner LVR-LandesMuseum ausgestellt.