Ein russischer Seemann, der unweit der Malwinen (Falklandinseln) mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, befindet sich derzeit auf einem Schiff des chilenischen Militärs. Dies hat der Honorarkonsul Russlands in Feuerland Juri Andruschtschak am Sonntag gegenüber der Agentur RIA Novosti mitgeteilt.

„Mir wurde bestätigt, dass der Zustand des Kranken stabil und seine Umladung auf ein chilenisches Boot abgeschlossen ist. Gegen drei Uhr nachts wird er auf Feuerland ankommen“, so Andruschtschak.

Zuvor gab er an, ein russischer Seemann habe einen Schlaganfall auf einem Fischereifahrzeug erlitten. Daraufhin sei die Entscheidung getroffen worden, ihn schleunigst ins Krankenhaus in Ushuaia, eine Stadt in Argentinien, einzuliefern.

Es handelt sich um Igor Maksimow, den 62-jährigen Schleppnetzmeister vom russischen Fischtrawler „Atlantik“.

Feuerland

Die inselartige Reiseregion im südlichen Teil Argentiniens und Chiles, der zugleich der südlichste Teil Patagoniens ist, besitzt keine direkte Verbindung zum Festland. Der Landstrich beginnt unterhalb der Magellanstraße. Der östliche Teil bis zum Atlantik gehört zu Argentinien, der westliche, getrennt durch eine kerzengerade Linie bis zum Beagle-Kanal, gehört zu Chile.

Ihren Namen hat die Inselgruppe von dem portugiesischen Forscher Ferdinand Magellan, der unter spanischer Krone segelte und 1520 als erster Europäer dieses Land besuchte. Bei seiner Ankunft glaubte, er viele Feuer (spanisch: fuego) von den Yaghan-Indianern zu sehen, die im Wald darauf warteten, seine Armada zu überfallen.

pd/ae/sna/