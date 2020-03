Covid-19? Infektion von Italien nach Russland eingeschleppt: Erkrankter bereits in Moskauer Klinik

Laut den Ergebnissen einer Untersuchung war der junge Mann während seines Italien-Urlaubs erkrankt. Er kehrte am 23. Februar zurück und wohnte in einem Privathaus im Moskauer Umland. Wenige Tage später ging er mit Symptomen einer akuten viralen Atemwege-Erkrankung in die Poliklinik und wurde von dort aus in ein Infektionskrankenhaus gebracht. Der Zustand des Patienten wird derzeit als befriedigend eingeschätzt.

„Es wurde umgehend der Kreis von Personen ermittelt, mit denen er Italien besucht und nach der Heimkehr in engem Kontakt gestanden hatte. Die Kontaktpersonen stehen derzeit unter ärztlicher Kontrolle – im Krankenhaus oder zuhause – und werden labormäßig überwacht“, hieß es im Krankenhaus.

Covid-19-Epidemie

Wie Medien am Sonntag berichteten, halte sich ein Mann mit einer Covid-19-Verdachtdiagnose im Moskauer Infektionskrankenhaus Nummer 1 auf. Laut dem operativen Stab seien Proben von Biomaterial des Patienten zur Prüfung ins Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie „Vektor“ in Nowosibirsk geschickt worden. Es liege noch keine Enddiagnose vor, hieß es.

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus, SARS-CoV-2, identifiziert. Das Virus löst eine Lungenkrankheit aus, die die Bezeichnung COVID-19 bekommen hat.

Nach neuesten Angaben sind weltweit 89.741 Menschen erkrankt. 3060 Menschen starben. Erkrankungsfälle wurden aus 53 Ländern gemeldet. Mehr als 44 Prozent der Patienten gelten inzwischen als geheilt.

lKranks/mt