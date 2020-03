Auf dem Weg nach Zürich: Flugzeug am Moskauer Flughafen Scheremetjewo notgelandet

Das Flugzeug, das den Flug von Moskau nach Zürich durchführen sollte, ist am Moskauer Flughafen notgelandet.

Um 10:50 Uhr ist laut Notdiensten die Maschine erfolgreich am Flughafen Scheremetjewo gelandet. Laut einem Behördensprecher soll der Sensor einen Fehler bei der Klappensteuerung angezeigt haben.

An Bord des Flugzeuges befanden sich 76 Menschen, darunter sechs Crewmitglieder.

Bei der Maschine handelt es sich um ein Passagierflugzeug Boeing 737 der russischen Fluggesellschaft Aeroflot.

Anonyme Warnungen an einem Tag

Zugleich teilen Notdienste mit, dass sich derzeit einder Fluggesellschaft „Sibirj“ (dt.: „Sibirien“) auf einen Notlandung am Flughafen Permj vorbereitet. Die Maschine mit 113 Fluggästen und sechs Crewmitgliedern an Bord startete in Nowosibirsk, ihr Endziel soll der Moskauer Airport sein. Grund für die Notlandung ist eine anonyme Bombendrohung.

Zuvor war berichtet worden, dass das Flugzeug, das von Wladiwostok im Fernen Osten nach Moskau unterwegs war, nach einer anonymen Sicherheitswarnung zur Durchführung von Kontrollmaßnahmen am Flughafen Chabarowsk gelandet war.

