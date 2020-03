Internationaler Journalisten-Verband verurteilt Vorgehen gegen Sputnik in Türkei

Die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) hat die vorübergehende Festhaltung russischer Journalisten in der Türkei als unbegründet verurteilt und die türkischen Behörden aufgefordert, die Sicherheit aller Medienleute zu garantieren.

Mitarbeiter des russischen Onlineportals Sputnik waren am Wochenende von den türkischen Behörden vorübergehend festgehalten worden. Drei von ihnen hatten zuvor wegen Einbruchs Unbekannter in ihren Wohnungen Anzeige erstattet.

„Es gibt keinerlei Grund für eine Festnahme oder Einschüchterung der Kollegen von Sputnik, die bloß ihre Arbeit tun“, kommentierte der Chef des in Brüssel ansässigen Verbandes, Anthony Bellanger, nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Novosti.

„Wir rufen die türkischen Behörden auf, alles Mögliche zu tun, um die Sicherheit aller Journalisten in der Türkei zu garantieren.“

Am Samstag waren Unbekannte in die Wohnungen von drei türkischen Sputnik-Mitarbeitern in Ankara eingebrochen . Dabei sollen sie nationalistische Parolen und Drohungen gerufen, den Journalisten mit Gewalt gedroht und von ihnen gefordert haben, ihre Arbeit einzustellen.

Daraufhin erstatteten die betroffenen Mitarbeiter Anzeige bei der türkischen Polizei, wurden jedoch selbst nach einer Vernehmung vorübergehend festgenommen. Kurz danach wurden sie mangels Tatbestandes freigelassen. Am Sonntag hielt die Polizei in Istanbul den Chefredakteur von Sputnik Türkiye, Mahir Boztepe, fest, ließ ihn dann aber wieder frei.

Die Freilassung der Journalisten erfolgte nach einem Telefongespräch des russischen Außenministers, Sergej Lawrow, mit seinem türkischen Amtskollegen, Mevlüt Cavusoglu. Lawrow hatte gefordert, die Sicherheit der Sputnik-Mitarbeiter in der Türkei zu gewährleisten.

