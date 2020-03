Coronavirus-Gefahr: Stadt Essen dringt auf Anwesenheitslisten bei Veranstaltungen

„Der identifizierte Personenkreis kann dann gegebenenfalls beprobt beziehungsweise unter Quarantäne gestellt werden“, teilte die Stadt Essen am Dienstag auf ihrer Internetseite mit.

Auf der Anwesenheitsliste sollten Angaben zu Name, Vorname, Adresse und telefonischer Erreichbarkeit gemacht werden. Für die Identifizierung der übrigen Teilnehmenden sei die Erfassung von persönlichen Daten aller Teilnehmer „dringend notwendig“.

Bei der Maßnahme handele es sich um eine Idee aus Essen, sagte Stadtsprecherin Silke Lenz. Sie sei unter anderem auch in einem Gespräch beim Städtetag diskutiert worden. „Das Essener Papier wird nun anderen Städten zur Verfügung gestellt.“

Großveranstaltungen weltweit abgesagt

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wurden bereits mehrere Veranstaltungen weltweit gestrichen. Betroffen sind unter anderem ein Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen (Asean), das Jahres-Symposium der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) sowie die weltgrößte Reisemesse ITB Berlin, die vom 4. bis zum 8. März stattfinden sollte.

In Deutschland wurde unter anderem die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München abgesagt , an der 1000 Aussteller aus insgesamt 60 Ländern teilnehmen sollten und zu der mehr als 100.000 Besucher erwartet wurden.

Inzwischen haben einige Länder Großveranstaltungen auf ihrem Territorium untersagt. So etwa die Schweiz, die ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen angeordnet hat. Diese Maßnahme galt vor allem für den Genfer Autosalon, zu dem jedes Jahr mehr als 600.000 Besucher kommen, sowie für die Basler Fastnacht. Auch Frankreich untersagte am Freitag alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen.

Einschränkungen in Deutschland

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte am Montag in Berlin, dass die generelle Absage von Großveranstaltungen oder die Schließung von Unternehmen wegen des Coronavirus nicht verhältnismäßig sei. „An bestimmten Stellen in Deutschland wird der Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen“, betonte der Minister aber auch.

Für Deutschland hatte der Krisenstab der Bundesregierung am Freitag empfohlen, bei der Risikobewertung von Großveranstaltungen die Prinzipien des Robert Koch-Instituts zu berücksichtigen. Bei Anwendung dieser Prinzipien sollten aus Sicht des Krisenstabs „unmittelbar bevorstehende internationale Großveranstaltungen“ abgesagt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dennoch für „Maß und Mitte“ beim Umgang mit dem neuartigen Coronavirus plädiert. Es sollten nicht alle Veranstaltungen deshalb abgesagt werden.

mka/gs/dpa