Erster Fall von Coronavirus in Moskau: Fake News in sozialen Netzwerken

In Moskau ist der erste Fall eines Infizierten mit dem Coronavirus bekannt gegeben worden. Es handelt sich um einen Russen, der kürzlich aus Italien zurückgekehrt ist. Elf seiner Verwandten und Freunde wurden inzwischen in ein Krankenhaus eingewiesen. Im Web verbreiten sich indes Fälschungen über eine größere Anzahl von Fällen.

Der junge Mann wurde am 2. März hospitalisiert; er war am 21. Februar nach einem Urlaub in Italien nach Hause zurückgekehrt, fühlte sich aber nicht sofort unwohl. Jetzt befindet er sich im Moskauer Krankenhaus für Infektionskrankheiten. Sein Zustand ist laut Ärzten zufriedenstellend, die Krankheit verläuft in einer milden klinischen Form. Sechs Verwandte und fünf Bekannte des mit Coronavirus infizierten Moskauers wurden ebenfalls stationär aufgenommen. Von den Passagieren, die mit dem Infizierten im selben Flugzeug geflogen waren, seien 13 Personen ins Krankenhaus eingewiesen, 83 Personen unter Quarantäne gestellt worden, sagte der Moskauer OB Sergej Sobjanin.

Die Stadtverwaltung hat besondere Maßnahmen ergriffen, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Insbesondere wurde das Tragen von Masken für Menschen angeordnet, die an überfüllten Orten arbeiten – in Restaurants und Cafés. Bei den Passagieren der Moskauer U-Bahn hat man damit begonnen, regelmäßig mit Hilfe von Wärmebildkameras ihre Temperatur zu überprüfen. An den Stationen werden die Rolltreppenhandläufe desinfiziert, eine Nassreinigung durchgeführt und die Bahnen mit ultraviolettem Licht behandelt, so Larisa Konarewa, stellvertretende Chefärztin der U-Bahn.

Laut offizieller Statistik gibt es derzeit in Russland vier Infizierte: drei in Kasan (Passagiere des "Diamond Princess"-Liners) und einen Moskauer. Zuvor hatte Russland die Einreise chinesischer Staatsbürger eingeschränkt, Besucher aus gefährdeten Regionen unter Quarantäne gestellt und Sicherheitsmaßnahmen in Fernost ergriffen.

Inzwischen werden Fake-Informationen über angeblich Tausende von Infizierten in Moskau in sozialen Netzwerken und Messenger verbreitet. Darüber informierte am 3. März der Erste russische Fernsehkanal. Einer der führenden internationalen Entwickler von Lösungen zur Verhinderung von Cyberangriffen und offizieller Partner von Europol, Group IB, analysierte die Informationsquelle der Fake News. Laut dem Group IB-Chef, Ilja Saschkow, wurde der Angriff sorgfältig geplant:

„Das Ziel ist es, vielleicht eine Panik in Moskau auszulösen. Als Publikum wurde das empfänglichste ausgewählt – das weibliche. Insgesamt wurden 9.500 Veröffentlichungen registriert. “

Die Behörden erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass die Gesetzgebung eine Geldstrafe für die Verbreitung falscher Informationen, die negative Folgen haben können, vorsieht – bis zu einer Million Rubel (ca. 13.500 Euro).

Laut einer Umfrage des „Lewada Zentrums“ für soziologische Studien haben 68 Prozent der Einwohner Russlands allerdings keine Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Echte Befürchtungen bestehen bei elf Prozent der Befragten. Gleichzeitig hörten weniger als ein Prozent der Befragten zum ersten Mal von COVID-2019.

Die Menschen auf den Straßen von Moskau zeigen wenig Besorgnis.

„Sobald ich nach Hause komme, werde ich meine Nase mit Kochsalzlösung spülen, wie die Ärzte raten", sagte ein Mädchen. „Natürlich ist die Situation beängstigend, zu ernst", gibt eine Seniorin zu. „Gerade jetzt, auf dem Heimweg von der Arbeit, erhielt ich eine Mitteilung über das Telefon, dass die offiziellen Nachrichten lügen, dass tatsächlich mehr infiziert sind, dass wir uns mit Produkten eindecken müssen, weil die Regale bald leer sein werden. Wenn ich an all das glauben würde, würde ich eine Maske tragen“, lächelte ein junger Mann.

Ausländische Vertretungen in Moskau arbeiten ebenfalls routinemäßig. Unter den Mitarbeitern gebe es keine Panik wegen des Coronavirus, sagte Maria Makarowa, Manager von „Switzerland Tourism“, einer Agentur, die ein Büro in Moskau hat, gegenüber Sputnik.

Der österreichische Unternehmer und Mitglied der Assoziation des europäischen Business in Russland Gerald Sakuler äußerte, dass „man versuchen soll, Ansammlungen von Menschen zu meiden, weniger zu reisen und mehr mit Webinar und Videokonferenzen zu erledigen.“ Andererseits sei die Krankheit nicht gefährlich, sagte er im Sputnik-Gespräch: „In den meisten Fällen verläuft die Krankheit wie eine Grippe, und im Moment sterben täglich im Straßenverkehr mehr Menschen als am Coronavirus. Trotzdem behindert man den Straßenverkehr nicht stärker. Es ist alles eben nur relativ ...“

Allen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, raten Experten dennoch, auf die Empfehlungen der Ärzte zu hören. Im Moment ist es sinnvoll, auf Händedrücken und Umarmungen zu verzichten, sagte der Biosicherheitsexperte Nikolai Durmanow gegenüber Sputnik:

„Wenn wir uns treffen, mögen wir es, uns die Hand zu geben, uns zu umarmen und manchmal sogar zu küssen. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Halten Sie sich nicht dort auf, wo viele Menschen sind, insbesondere solche, die husten und niesen, und versuchen Sie, jeglichen Kontakt zu minimieren. Im gewöhnlichen Leben, in Arbeitssituationen müssen wir das im Auge behalten. Und nicht vergessen, dass das Virus kein Bakterium ist. Und wenn zur Desinfektion Alkohollösungen verwendet werden, sollte es mindestens eine 60-prozentige sein."