Berlin: Clanmitglieder rammen nach illegalem Straßenrennen Radfahrer – und begehen Fahrerflucht

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat am Dienstag ein Video veröffentlicht, auf dem eine Verfolgungsjagd zu sehen ist. Der Fahrer einer schwarzen Limousine ist nach einem illegalen Straßenrennen der Polizei entkommen – trotz des Verkehrsunfalls, den er verursacht hatte. Die Ermittlungen sollen in das Clanmilieu führen.

Die Verfolgungsjagd soll sich am 29. Dezember 2019 ereignet haben. Der Raser sei im Gegenverkehr bei Rot über eine Kreuzung in Berlin-Friedrichshain gefahren und habe erst einen anderen Pkw und dann einen Radfahrer gerammt. Während der Radfahrer liegen geblieben sei, seien Fahrer und Beifahrer ausgestiegen und zu Fuß in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Flucht vor der Polizei: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen bei Rotlicht entgegen der Fahrtrichtung in Berlin-Kreuzberg. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und verbotenem Kraftfahrzeugrennen dauern an und führen ins Clanmilieu. pic.twitter.com/11t5Oy430X — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 3, 2020

​Die Beamten schreiben auf Twitter, dass die Ermittlungen wegen Unfallflucht und verbotenem Kraftfahrzeugrennen andauern und ins Clanmilieu führen würden.

mka/gs