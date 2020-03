Geiselnahme in Nordfrankreich: Polizei nimmt Täter fest

Jener Mann, der am Dienstagnachmittag in der Gemeinde La Chapelle-Saint-Luc im Norden Frankreichs seine schwangere Frau und ihre fünf Kinder als Geiseln genommen hatte, ist nach Polizeiangaben festgenommen worden.

„Die französische Spezialeinheit RAID hat eine Razzia durchgeführt und einen bewaffneten Mann festgenommen. Niemand kam dabei zu Schaden“, teilte die Polizei via Twitter mit.

Die Razzia habe gegen 21.00 Uhr Ortszeit stattgefunden.

[FIN OPERATION DE POLICE] Intervention du RAID qui a procédé à l'interpellation d'un individu armé. Aucune personne blessée. Services d'@PoliceNat10 et services de secours encore présents sur place. pic.twitter.com/BRdv6bvZyD — Police Nationale 10 (@PoliceNat10) March 3, 2020

​Mann nimmt schwangere Frau mit fünf Kindern als Geiseln

Am Dienstagnachmittag hatte ein bewaffneter Mann laut dem Sender BMFTV in einer Wohnung in der französischen Gemeinde La Chapelle-Saint-Luc eine schwangere Frau und ihre fünf Kinder im Alter von acht bis 17 Jahren als Geiseln genommen.

Der Bewaffnete ist demnach der Ehemann der Frau. Die Polizei führte Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Er soll auf die Polizisten geschossen, dabei aber niemanden verletzt haben. Alle 50 Hausbewohner mussten evakuiert werden.

Laut dem Sender France 3 sei ein Beziehungsstreit der Auslöser gewesen. Der im Jahr 1986 geborene Mann kämpfe mit psychischen Problemen.

La Chapelle-Saint-Luc

La Chapelle-Saint-Luc ist eine französische Gemeinde mit 12.319 Einwohnern (Stand 1. Januar 2017) in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt Troyes im Département Aube in der Region Grand Est. Seit 1971 bestehen partnerschaftliche Beziehungen zu Neckarbischofsheim in Deutschland.

