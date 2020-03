WHO räumt auf TikTok mit Fake News zu COVID-19 auf und zeigt, wie man sich schützen kann

In der Hoffnung, auf diesem Wege möglichst viele Nutzer mit ihrer Aufklärungsarbeit zu erreichen, hat sich die WHO auf dem chinesischen Videoportal TikTok registriert. Dort veröffentlicht die Organisation kurze Erklärvideos zu COVID-19 – wie man sich schützen kann, wann eine Atemschutzmaske sinnvoll ist und wie man sie richtig benutzt. Damit will sie auch mit Fake News aufräumen, die auf TikTok und anderen Plattformen verbreitet werden. So sollen auf TikTok bereits Videos kursieren, in denen User fälschlicherweise behaupten, an COVID-19 erkrankt zu sein, und Panik verbreiten.

Die Strategie der, gerade TikTok mit seiner großen Reichweite zu nutzen, könnte aufgehen. Das erste Video sammelte über 6,5 Millionen Views, das zweite 252.000.

Auch Facebook hat Fake News rund um die Krankheit den Kampf angesagt. Das soziale Netzwerk hatte zunächst angekündigt, Falschinformationen zu COVID-19 kenntlich zu machen und zu blockieren. Jetzt sollen auch Anzeigen, die Mittel bewerben, die die Infektion mit dem Virus angeblich verhindern oder heilen sollen, von der Plattform verbannt werden.

„Wir haben kürzlich Richtlinien implementiert, die das Anzeigen von Werbung verhindern, die bezogen auf das Coronavirus den Eindruck von Dringlichkeit vermittelt, indem sie eine Knappheit der Vorräte suggeriert, oder die Verhinderung der Ansteckung bzw. eine Heilung verspricht“, so ein Sprecher von Facebook.