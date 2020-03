Hunger lehrt die Katze mausen: Gefinkelte Mieze erobert Netz und Herzen – Video aus Russland

Englischsprachige Medien, darunter auch die Zeitung „The Daily Mail“, machten auf ein erheiterndes Video aufmerksam, in dem eine Katze versucht, für ein leckeres Hähnchenstück in ein Papprohr zu kriechen. Die Aufnahmen sollen demnach in Russland entstanden sein und haben mit mittlerweile mehr als acht Millionen Views einen Hit gelandet.

Video aus Sibirien

Die TikTok-Nutzerin Anastasija Swiridowa aus der Stadt Kansk in der sibirischen Region Krasnojarsk bestätigte gegenüber Sputnik, dass der Protagonist in dem Video ihr Kater Simon ist.

Der Clip beginnt damit, dass Simon laut atmet und das Fressen abschnuppert, indem er seine Schnauze in ein Rohr steckt. Danach ist sein geöffnetes Maul vor der Kamera zu sehen. Offenbar gelang es dem Stubentiger, seinen Leckerbissen zu erreichen. Jedoch ist nicht ganz klar, ob er ihn komplett verschlingen oder nur ablecken konnte. Am Schluss kriecht die Mieze wieder aus dem „Tunnel“ hinaus.

„Ich habe sowas gesehen und wollte auch unsere Katze so aufnehmen“, heißt es in der Unterschrift zum Video.

Netz reagiert

Das Video sorgte im Internet für scherzhafte Kommentare:

„Das bin ich, wenn ich um drei Uhr nachts in die Küche zum Essen komme“, so eine TikTok-Userin.

„Rührungsgrund: Die kleinen Katzenzähnchen“, hieß es in einem weiteren Kommentar.

„Das sieht der letzte Pringles-Chip“.

