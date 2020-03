Frau telefoniert in Berlin auf Hebräisch – Mann zeigt ihr Hitlergruß

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat die Frau am Dienstagmittag in der Raumerstraße in Prenzlauer Berg beim Laufen auf Hebräisch telefoniert. Als ein Mann an ihr vorbeilief, soll er den Hitlergruß gezeigt und „Heil Hitler“ gesagt haben.

Nach einer kurzen Diskussion zwischen beiden entfernte sich der Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frau soll Hitlergruß am Holocaust-Gedenktag gezeigt haben

Am 27. Januar hatte die Dresdner Polizei gegen eine 23-jährige Frau Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Sie soll bei einer Kranzniederlegung zum Gedenken der Holocaust-Opfer ihren linken Arm gehoben haben, was laut Polizei von den Anwesenden als Hitlergruß gewertet wurde.

ns/ae