Erster Corona-Todesfall in Kalifornien: Gouverneur ruft Notstand aus

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat am Donnerstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen. Seine Entscheidung erfolgte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des ersten Todesfalls in dem Westküsten-Staat.

„Mit 53 positiv getesteten Fällen ist dieses (Virus) nicht mehr nur in einem Teil unseres Staates isoliert“, sagte Newsom.

Per Notstandserklärung können im Ernstfall rasch Gelder und andere Hilfsmittel mobilisiert werden. In Kalifornien wird bei Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Erdbeben oft der Notstand ausgerufen, um Soforthilfe besser zu koordinieren.

In Kalifornien wurde am Mittwoch ein erster Todesfall durch die neue Lungenkrankheit gemeldet. Es handele sich um einen älteren Mann, der sich vermutlich im Februar an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Princess“ von San Francisco nach Mexiko angesteckt habe, teilte die lokale Gesundheitsbehörde im Placer County mit.

Acht Milliarden Dollar Hilfe bereitgestellt

Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesfälle in den USA auf elf. In den USA sind bislang mehr als 100 Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt. Besonders betroffen ist der westliche Bundesstaat Washington.

Das US-Repräsentantenhaus hatte ein Gesetz verabschiedet, das mehr als acht Milliarden US-Dollar für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus bereitstellt. Das Gesetz muss noch vom Senat gebilligt werden, der anderen Kammer im Kongress.

Laut US-Präsident Donald Trump muss vor allem auf der Ebene der Countys gegen den Coronavirus gekämpft werden.

Trumps Gesundheitsminister Alex Azar hatte im Februar eine „gesundheitliche Notlage“ in den Vereinigten Staaten ausgerufen. Die Regierung schätzt die Risiken für die Amerikaner jedoch als gering ein und warnt die Landsleute vor Panik.

leo/ae/dpa