Wegen Störanzeige: A330 kehrt zu Moskauer Flughafen Scheremetjewo zurück

Ein Passagierflugzeug vom Typ A330, das von der russischen Hauptstadt in Richtung Dubai am frühen Donnerstag abhob, musste zum Startflughafen Scheremetjewo zurückkehren, weil eine Störanzeige ausgelöst wurde. Dies teilte ein Vertreter der Notdienste mit.

„Auf dem Flughafen Scheremetjewo ist eine A330, Flugnummer 520 Moskau-Dubai, erfolgreich gelandet, da eine Störanzeige ausgelöst wurde“, sagte der Vertreter.

Bei der Landung sei niemand zu Schaden gekommen. Die Umstände des Vorfalls würden zurzeit geklärt.

SSJ-100 am Moskauer Flughafen Wnukowo notgelandet

Am 18. Februar war eine Maschine vom Typ Sukhoi Superjet 100 am Moskauer Flughafen Wnukowo notgelandet. Die Besatzung an Bord sei durch das Auslösen einer Störanzeige auf Unregelmäßigkeiten im Fahrwerk aufmerksam geworden. Das Flugzeug kam aus Berlin.

Die Notlandung erfolgte laut einem Vertreter der Rettungsdienste ohne weitere Zwischenfälle.

