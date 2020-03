Waffenruhe in Idlib hält, Strengere Sicherheitsüberprüfung für Flugpersonal, Neue Tote in China

Waffenruhe in Idlib hält; Österreichs Kanzler warnt EU vor Flüchtlingsaufnahme; Strengere Sicherheitsüberprüfung für Flugpersonal; Wieder Corona-Tote in China; Weinstein nach Herz-Operation im Gefängnis; Ticketverkauf für Formel-1-Rennen in Bahrain ausgesetzt

Waffenruhe in Idlib hält

In der Syrischen Rebellenhochburg Idlib ist um Mitternacht Ortszeit offiziell eine Waffenruhe in Kraft getreten. Unmittelbar danach herrschte in den bisherigen Kampfgebieten gespannte Ruhe, berichteten Aktivisten und Menschenrechtler. Kurz zuvor hatten alle Konfliktparteien die jeweilige Gegenseite noch mit letzten Luftangriffen und Artillerieüberfällen unter Druck gesetzt. Gestern hatten sich der russische Präsident, Wladimir Putin, und sein türkischer Amtskollege, Recep Tayyip Erdogan, auf die Waffenruhe geeinigt. Die EU-Außenminister beraten heute bei einer Krisensitzung in Zagreb über die Situation in Syrien.

Österreichs Kanzler warnt EU vor Flüchtlingsaufnahme

Österreichs Bundeskanzler Kurz warnt die EU-Staaten davor, Flüchtlinge und Migranten an der griechisch-türkischen Grenze aufzunehmen. Kurz begründete dies gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit den Worten, diese Menschen seien teilweise gewaltbereit. Es werde nicht bei den 13.000 bleiben, die gerade an der Grenze warteten. Zudem seien es zum größten Teil Menschen, die schon jahrelang in der Türkei lebten, die dort nicht verfolgt würden und kein Recht auf Asyl in Griechenland hätten. Sie würden von Erdogan ausgenutzt und instrumentalisiert, um Druck auf die EU zu machen. Dieses Spiel dürfe die Europäische Union nicht mitspielen, mahnte er.

Strengere Sicherheitsüberprüfung für Flugpersonal

Zur Verhinderung von Terroranschlägen im Flugverkehr werden Piloten und Bodenpersonal strenger überprüft. Nach einem Gesetz, das der Bundestag am späten Abend verabschiedet hat, erhalten die Luftsicherheitsbehörden für ihre Zuverlässigkeitsprüfung künftig auch sicherheitsrelevante Informationen von anderen Behörden wie der Bundespolizei und dem Zollkriminalamt. Diese Daten standen für die Überprüfung des Luft- und Bodenpersonals bislang nicht zur Verfügung. Allerdings muss nach dem Bundestag auch noch der Bundesrat zustimmen, bevor die Neuregelung in Kraft treten kann.

Wieder Corona-Tote in China

In China ist die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 weiter gestiegen: Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, kamen im Vergleich zum Vortrag 30 Opfer hinzu. 29 Todesfälle wurden in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Ein weiteres Opfer meldete die südchinesische Inselprovinz Hainan. Insgesamt sind bislang mehr als 3000 Menschen in China an dem Erreger gestorben.

Weinstein nach Herz-Operation im Gefängnis

Der wegen Sexualverbrechen verurteilte frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist nach Medienberichten nach einer Herzoperation auf die Krankenstation eines New Yorker Gefängnisses verlegt worden. Dem 67-Jährigen sei bei dem Eingriff wegen einer Gefäßverstopfung eine Gefäßstütze eingesetzt worden, teilte Weinsteins Sprecher den Berichten zufolge mit. Die Operation sei erfolgreich gewesen. In der Nacht sei der Ex-Filmproduzent dann in das Gefängnis Rikers Island gebracht worden, in dem er bis zur Verkündung seines Strafmaßes am 11. März bleiben soll. Weinstein war Ende Februar von einer New Yorker Jury wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung für schuldig befunden worden. Ihm drohen bis zu 29 Jahre Haft.

Ticketverkauf für Formel-1-Rennen in Bahrain ausgesetzt

Angesichts des Coronavirus setzen die Veranstalter des Formel-1-Rennens von Bahrain den Ticketverkauf aus. Wie die Organisatoren des zweiten Grand Prix des Jahres mitteilten, sollen Karten erst entsprechend den Umständen wieder freigegeben werden. Um die Sicherheit für Zuschauer, Teams und Streckenangestellte sicherzustellen, werden am Bahrain International Circuit weitere Gesundheitsmaßnahmen ergriffen. So gibt es unter anderem medizinische Facheinrichtungen, Prüfverfahren am Eingang und zusätzliche Stationen zur Handhygiene. Der Grand Prix von Bahrain soll am 22. März nur eine Woche nach dem Auftaktrennen in Melbourne stattfinden.

