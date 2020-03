Berlin begrüßt den Start des Gerichtsverfahrens zum MH17-Absturz

Deutschland begrüßt den Beginn des Strafprozesses am 9. März 2020 zum Abschuss von Malaysia-Arlines-Flug MH17 am 17. Juli 2014. Der Prozess stellt einen wichtigen Schritt dar, um diese schreckliche Tat aufzuklären, bei der 298 Menschen ihr Leben verloren. Das erklärte das Auswärtige Amt am Sonntag auf seiner Webseite.