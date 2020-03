Kinder aus Griechenland dürfen kommen, USA bleiben führend bei Waffenexporten, Ölpreis-Einbruch

Nachrichtenüberblick: Kinder aus Griechenland dürfen kommen; Gespannte Ruhe am griechischen Grenzübergang Kastanies; USA bleiben führend bei Waffenexporten; US-Senator Ted Cruz isoliert sich nach Kontakt mit Corona-Patient; Ölpreise mit stärkstem Einbruch seit 1991; Bewaffneter Mann in London von Polizisten erschossen

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Kinder aus Griechenland dürfen kommen

Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf die Aufnahme besonders schutzbedürftiger Kinder und Jugendlicher aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland geeinigt. Deutschland sei bereit, im Rahmen einer Koalition der Willigen auf europäischer Ebene einen angemessenen Anteil zu übernehmen, teilte der Koalitionsausschuss von Union und SPD in der Nacht in Berlin mit. Man wolle angesichts der schwierigen humanitären Lage den etwa 1000 bis 1500 Kindern auf den griechischen Inseln helfen. Es handele sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt seien. Bei den meisten von ihnen gehe es um Mädchen, hieß es weiter. Ebenfalls geeinigt haben sich Union und SPD auf ein Paket zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise. Dazu sollen etwa die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld gesenkt werden. Arbeitgeber sollen anders als bisher die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll erstattet bekommen.

Gespannte Ruhe am griechischen Grenzübergang Kastanies

Vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Brüssel ist es am griechisch-türkischen Grenzübergang Kastanies in der Nacht ruhig geblieben. Dies berichteten der staatliche griechische Rundfunk und andere griechische Medien heute Morgen unter Berufung auf die Polizei. Am Wochenende hätten griechische Sicherheitskräfte etwa 2150 Menschen daran gehindert, den Grenzfluss Evros zu überqueren oder einen Zaun am Grenzübergang von Kastanies/Pazarkule zu überwinden und damit in die EU zu kommen, hieß es weiter. Die Polizei habe zudem 14 Menschen festgenommen, die es geschafft hätten, griechischen Boden zu erreichen.

USA bleiben führend bei Waffenexporten

An den USA führt auf dem weltweiten Rüstungsmarkt kaum ein Weg vorbei: Mit einem Anteil von 36 Prozent an den Gesamtausfuhren von Großwaffen bleiben die Vereinigten Staaten der mit Abstand größte Rüstungsexporteur der Erde. Dabei habe Washington seine Waffenexporte in den Jahren 2015 bis 2019 im Vergleich zur vorherigen Fünfjahresperiode um 23 Prozent gesteigert, teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem heute veröffentlichten Bericht mit. Weltweit nahm das Gesamtvolumen der Im- und Exporte auf die fünf Jahre gerechnet um 5,5 Prozent zu.

US-Senator Ted Cruz isoliert sich nach Kontakt mit Corona-Patient

Der republikanische US-Senator Ted Cruz hat sich nach einem kurzen Kontakt mit einem Covid-19-Patienten in freiwillige Quarantäne begeben. Er habe der Person vor zehn Tagen bei einer Veranstaltung mit konservativen Aktivisten nahe Washington die Hand geschüttelt und sich kurz mit ihr unterhalten, teilte der Senator für Texas in der Nacht bei Twitter mit. Die betroffene Person sei positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden und zeige Symptome der Lungenerkrankung.

Ölpreise mit stärkstem Einbruch seit 1991

Am Ölmarkt sind die Preise zum Wochenauftakt abgestürzt. Heute Morgen fielen die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und für US-Öl um jeweils etwa 30 Prozent – der stärkste prozentuale Einbruch seit fast 30 Jahren. Als Ursache für den Ölpreis-Crash gelten die gescheiterten Verhandlungen des Ölkartells Opec mit den in der sogenannten Opec+ zusammengefassten Förderländern. Außerdem belastet die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise. Die Ölpreise sind somit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 zurückgefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 32,83 US-Dollar. Damit lag der Preis 12,44 Dollar niedriger als am Freitag. Marktbeobachter sprachen vom stärksten prozentualen Einbruch am Ölmarkt seit dem Golfkrieg 1991.

Bewaffneter Mann in London von Polizisten erschossen

Die Londoner Polizei hat am späten Abend im Regierungsviertel der britischen Hauptstadt einen mit zwei Messern bewaffneten Mann erschossen. Das teilte Scotland Yard auf Twitter mit. Der Fall werde nicht als terroristischer Vorfall behandelt, hieß es weiter. Beamte hätten den Mann auf einem Streifengang in Westminster bemerkt, weil er sich verdächtig benommen habe. Bei dem Vorfall habe es keine Verletzten gegeben. Die Polizisten blieben am Tatort. Darüber hinaus waren die Straßen in der Umgebung gesperrt.