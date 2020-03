Studie: Mangelnde Dokumentierung bei Kulturgütern nachgewiesen

Laut einer neulich veröffentlichten Studie ist die Herkunft antiker Kulturgüter aus dem östlichen Mittelmeerraums, die man in Deutschland zum Verkauf anbietet, nur in seltenen Fällen durch nötige Dokumente belegt. Dies hat am Montag die Kulturstiftung der Länder in Berlin mitgeteilt, die sich seit langem mit dem Forschungsprojekt befasste.