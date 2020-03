Nachrichtenüberblick: EU hält am Flüchtlingsabkommen fest; USA beginnen Truppenabzug aus Afghanistan; Nur jeder Dritte hält Beziehungen zu USA für gut; Italien weitet Sperr-Maßnahmen auf ganzes Land aus; Niedrigster Anstieg neuer Infektionen in China; Tödliches Bootsunglück vor Besuch von König Willem-Alexander

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

EU hält am Flüchtlingsabkommen fest

Die Europäische Union steht nach wie vor zum Flüchtlingspakt mit der Türkei. Das Abkommen bleibe gültig, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Nun werde man analysieren, welche Teile nicht umgesetzt wurden und warum. Meinungsverschiedenheiten bei der Umsetzung des Abkommens sollen in den nächsten Tagen geklärt werden, hieß es. Erdogan hatte Ende Februar erklärt, die Grenze zur EU sei für Migranten offen, und verstößt damit gegen das gemeinsame Flüchtlingsabkommen.

USA beginnen Truppenabzug aus Afghanistan

Nur jeder dritte hält Beziehungen zu USA für gut

Die US-Streitkräfte haben nach dem Abschluss des USA-Taliban-Abkommens vor mehr als einer Woche ihren schrittweisen Abzug aus Afghanistan eingeleitet. Innerhalb der nächsten 135 Tage wolle man die Truppenstärke auf 8600 Mann reduzieren, teilte ein Sprecher der amerikanischen Streitkräfte mit. Man sei aber weiter in der Lage, Anti-Terror-Missionen gegen Al-Qaida oder die Terrormiliz „Islamischer Staat“ fortzuführen. Außerdem wolle man weiter die afghanischen Sicherheitskräfte unterstützen. Die USA haben aktuell zwischen 12.000 und 13.000 Soldaten in Afghanistan stationiert.

Deutsche und Amerikaner haben einer Umfrage zufolge scharf abweichende Einschätzungen der Qualität des Verhältnisses der beiden verbündeten Länder. Das geht aus einer Umfrage des Forschungszentrums Pew und der Körber-Stiftung hervor, die in Washington veröffentlicht wurde. Während 75 Prozent der befragten Amerikaner im vergangenen Jahr sagten, das bilaterale Verhältnis sei gut oder sehr gut, stimmten dem nur 34 Prozent der befragten Deutschen zu. Zugleich sehen mehr Deutsche die USA als einen wichtigen Partner, als das andersherum der Fall ist.

Italien weitet Sperr-Maßnahmen auf ganzes Land aus

Die italienische Regierung weitet Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen der Coronavirus-Krise auf das ganze Land aus. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte. Es gebe keine Zeit zu verlieren. Am Wochenende hatte die Regierung die Lombardei und andere Gegenden in Norditalien zu Sperrzonen erklärt. Aus ihnen hinaus und in sie hinein darf man nur mit triftigen Gründen, etwa wegen Arbeit. Mittlerweile haben sich in Italien fast 10.000 Menschen angesteckt, mehr als 460 sind gestorben.

Niedrigster Anstieg neuer Infektionen in China

Mit nur noch 19 neu nachgewiesenen Virusfällen haben Chinas Behörden den niedrigsten Anstieg der Infektionen seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen gemeldet. An der neuartigen Lungenkrankheit sind in China 17 weitere Menschen gestorben, berichtet die Gesundheitskommission in Peking. Der tägliche Zuwachs der Todesfälle war der niedrigste seit sechs Wochen. Damit sind in China bereits 3136 Menschen an dem Virus gestorben. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer ist, ist unklar.

Tödliches Bootsunglück vor Besuch von König Willem-Alexander

Ein Bootsunglück mit sieben Toten hat den Besuch des niederländischen Königspaars Willem-Alexander und Maxima in Indonesien überschattet. Das Unglück passierte nach Angaben der Behörden bei einer Vorbereitungstour zu einem geplanten Ziel des Paares auf der Insel Borneo. Zwei Boote prallten auf einem Fluss in Palangkaraya zusammen. 20 Menschen konnten gerettet werden, sagte der Sprecher der Rettungskräfte, Yusuf Latief, heute. Auf einem Boot waren demnach Parkranger, auf dem anderen Garde-Mitglieder des indonesischen Präsidenten. Unter den sieben Toten war laut Yusuf der örtliche Militärchef.