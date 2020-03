Nach Putin-Erdogan-Vereinbarungen: Weniger Beschuss in Idlib – russisches Militär

Nach den russisch-türkischen Vereinbarungen wird in Idlib weniger geschossen. Dies erklärte der Leiter des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Konteradmiral Oleg Schurawljow.

Er verwies darauf, dass gemäß den russisch-türkischen Vereinbarungen ab 00:01 Uhr am 6. März 2020 auf dem Territorium der Idliber Deeskalationszone Waffenruhe herrscht.

„Dank diesen Vereinbarungen verringert sich der Beschuss allmählich. Am gestrigen Tag wurde kein Beschuss seitens der von Ankara kontrollierten illegalen bewaffneten Gruppierungen registriert“, sagte Schurawljow.

Er betonte dabei, dass in der Provinz Latakia von den Stellungen der „Islamischen Partei von Turkestan“ und der Organisation „Dschebhat an-Nusra“*, die nicht von der Türkei kontrolliert werden, zweimal geschossen worden sei.

Unter anderem verwies Schurawljow darauf, dass ein laufender Sonder-Meldekanal eingerichtet wurde, damit das russische Zentrum für Versöhnung und die türkische Seite zusammenwirken können.

Waffenruhe in Idlib

Am Donnerstag waren Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan in Moskau zusammengekommen, um die Situation in Idlib zu besprechen.

Nach den sechsstündigen Verhandlungen wurde ein gemeinsames Dokument zur Regelung in Syrien unterzeichnet. Dieses enthält folgende Punkte: Waffenruhe an der vorhandenen Berührungslinie ab Mitternacht des 6. März; Etablierung eines sechs Kilometer breiten „Sicherheitskorridors“ nördlich und südlich der Verbindungsstraße M4 in Syrien durch Russland und die Türkei und den Start gemeinsamer russisch-türkischer Patrouillen entlang der Verbindungsstraße M4 ab 15. März.

Russland und die Türkei seien davon überzeugt, dass der Kampf gegen den Terrorismus fortgesetzt werden müsse, hieß es.

*Terrorvereinigungen, in Russland und vielen anderen Ländern verboten

