Corona-Infizierte nun auch in Sachsen-Anhalt – alle Bundesländer betroffen

Sachsen-Anhalt hat erste Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Damit sind nun alle Bundesländer in Deutschland von COVID-2019 betroffen.

Bei einem Mann Mitte 20 aus Halle sei Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, berichtet die dpa am Dienstag unter Berufung auf das Sozialministerium in Magdeburg. Das Virus wurde außerdem bei drei weiteren Männern nachgewiesen. Alle vier Betroffenen seien zuvor in Norditalien gewesen.

Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland ohne bestätigte Infektion mit dem Erreger gewesen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen hierzulande liegt nach den aktuellsten Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Montag bei 1139. Besonders stark betroffen sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Am Montag waren hierzulande die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt geworden – beide Menschen stammen aus Nordrhein-Westfalen.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 110.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert, die Dunkelziffer liegt Experten zufolge allerdings wesentlich höher.

Es gibt weder eine schützende Impfung noch eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung Covid-19. Die meisten Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwindet – oder gar keine Symptome.

