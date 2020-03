AfD teilt mit: Brandanschlag auf Auto von Berliner Landeschef Fest

In der deutschen Hauptstadt ist ein Brandanschlag auf das Auto des kommissarischen Berliner AfD-Landesvorsitzenden Nicolaus Fest verübt worden. Dies teilte am Dienstag die Partei mit.

Die Polizei gab den Namen des Wagenbesitzers nicht bekannt, bestätigte jedoch eine Brandstiftung an einem Auto in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Charlottenburg, zu der es gegen 02:00 Uhr gekommen war.

Und wieder brennt ein Oppositionellen-Auto! Dem betroffenen ⁦@Nicolaus_Fest⁩ wünsche ich alles Gute! https://t.co/McxA4EAsut — Tino Chrupalla, MdB (@Tino_Chrupalla) March 10, 2020

​Nach Einschätzung der Polizei war der Anschlag politisch motiviert. Eine Ermittlung sei bereits eingeleitet worden.

Bei dem Wagen handelt es sich Medienberichten zufolge um einen

Für zahlreiche ähnliche Anschläge und Sachbeschädigungen an Büros, Autos und Häusern von AfD-Politikern hatte es in den vergangenen Jahren Bekennerschreiben gegeben, die der linksradikalen Szene zugerechnet wurden.

Auto von AfD-Chef Chrupalla ausgebrannt

Am 2. März hatten unbekannte Täter in Sachsen einen Brandanschlag auf das Auto des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla verübt.

ak/mt/dpa