Knall an Bord von „K-129“: Kollision mit anderem U-Boot oder Wasserstoffexplosion?

Die Einsatzzentrale der Sowjetmarine löste am 8. März 1968 Alarm aus: Ein U-Boot auf Tauchfahrt im Nordpazifik hätte eine Kontrollstelle passieren müssen, die es nicht passiert hat. Das Ausbleiben des Signals zeigte eine Katastrophe an, die noch 50 Jahre später Fragen aufwirft.

Funksprüche bleiben unbeantwortet, Aufklärungsflüge bringen keine Erkenntnisse, eine Such- und Rettungsmission aus über 30 Schiffen an der mutmaßlichen Route der „K-129“ findet nicht eine Spur des U-Boots. Nur ein 20-Meilen-weiter Ölteppich treibt auf der Ozeanoberfläche. Nach 73 Tagen wird die Suchaktion eingestellt. Familienangehörige erhalten Benachrichtigungen über den Tod der Mannschaft der „K-129“.

Dass sowjetische Schiffe in riesiger Suchformation fahren, ist den USA natürlich nicht entgangen. Es musste etwas passiert sein, das war klar. Offensichtlich ein U-Boot. Die Amerikaner machen sich daran, die Aufzeichnungen von Unterwasserabhörgeräten auszuwerten. Ein Knall – deutlich genug, um den Ursprungsort zurückzuverfolgen: 600 Meilen nordwestlich der Midwayinseln.

Die Navy schickt ein U-Boot, die „USS Halibut“, an den vermuteten Ort der Katastrophe. Wenige Wochen darauf entdeckt ein Tiefseetauchgerät die „K-129“ am Meeresgrund in etwa 5000 Metern Tiefe. Der Rumpf des sowjetischen U-Boots ist stark verformt und aufgerissen. Das Tauchgerät macht rund 22.000 Aufnahmen davon.

Weil keine offiziellen Erklärungen hinsichtlich der „K-129“ vorliegen, gilt das Boot gemäß internationalem Seerecht als herrenloses Gut: Der Finder darf es behalten. Das U-Boot selbst ist für die USA weniger von Interesse, umso mehr aber die ballistischen Raketen und Torpedos an Bord, die Konstruktionsmerkmale und natürlich die Verschlüsselungscodes für die sowjetischen Kommunikations- und Führungssysteme. Ein bis dahin nie dagewesener Sondereinsatz läuft an: die Bergungsaktion AZORIAN. Teile des Bugs mit zwei nuklearen Torpedos und sechs Matrosenleichen sollen offiziellen Angaben zufolge aus der Meerestiefe gehoben worden sein.

Was war es nun, warum das U-Boot sank? Das Oberkommando der Sowjetmarine äußerte die Vermutung, die „K-129“ sei beim Aufladen der Bordbatterien aufgrund eines defekten Ventils geflutet worden und habe daraufhin das Tiefenlimit überschritten. Eine andere Version der Unglücksursache: eine Wasserstoffexplosion beim Ladevorgang wegen schwacher Entlüftung. Und: Eine Kollision mit einem amerikanischen U-Boot wurde auch nicht ausgeschlossen.

Die erste Erklärung galt als die plausibelste. U-Boote des Typs 629 – dazu zählte die „K-129“ – verfügten über schwache Stromspeicher, weshalb häufige Aufladungen erforderlich waren. Kam es währenddessen zu Vorfällen, hatte die Mannschaft eben wegen der leeren Stromspeicher so gut wie keine wirkungsvollen Möglichkeiten, das Boot zu stabilisieren.

Vor circa zehn Jahren haben Fachleute jene Aufnahmen der amerikanischen Akustikgeräte ausgewertet, die im März 1968 entstanden waren. Demnach konnte der Knall, den die Amerikaner damals feststellten, als Explosion im Raketenschacht identifiziert werden. Die „K-129“ muss sich bereits unterhalb ihres Tiefenlimits befunden haben, als der Treibstoff der Raketen im Schacht Nr. 2 und 3 detonierte. Dies würde auch die Aufnahmen erklären, die mit dem Tiefentauchgerät gemacht wurden.

Vom 8. März an muss die „K-129“ bereits stark beschädigt gewesen sein, wobei die Mannschaft aus ungeklärter Ursache keine Möglichkeit hatte, einen Funkspruch oder ein SOS-Signal abzusetzen. Drei Tage später sank es.

Die Leichen der Seeleute, die mit dem Bugteil zusammen geborgen worden waren, bestattete die Navy im Pazifik nach dem Brauch der Sowjetmarine. 1992 wurden Aufnahmen der Bestattung an Russland übergeben, drei Jahre später entsandte die russische Pazifikflotte einen Schiffsverband an den Unglücksort der „K-129“, um deren Mannschaft die letzte Ehre zu erweisen. 1998 wurde die gesamte Crew posthum mit Tapferkeitsorden geehrt.