„Um uns zu schützen“: USA verlegen Flug- und Raketenabwehrsysteme in den Irak

Die USA haben laut dem CENTCOM-Oberbefehlshaber, General Kenneth McKenzie, damit begonnen, Flug- und Raketenabwehrsysteme zum Schutz ihrer Militärs in den Irak zu verlegen.

„Wir befinden uns zudem im Prozess der Beförderung von Flugabwehrsystemen und Raketenabwehrsystemen in den Irak, um uns unter anderem vor einem weiteren potenziellen Angriff vonseiten des Irans zu schützen“, sagte McKenzie bei Anhörungen im Komitee für Streitkräfte des Repräsentantenhauses.

Die Beziehungen der USA und des Irans hatten sich nach der Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani und den verschärften Spannungen in der Region wesentlich. Die USA hatten am 3. Januar in Bagdad eine Operation zur Vernichtung von Soleimani durchgeführt. Als Antwort hatte der Iran Raketenschläge gegen einen irakischen Stützpunkt geführt, wo US-Militär stationiert war. Ursprünglich hatten der US-Präsident Donald Trump und die Pentagon-Führung erklärt, dass es keine Verletzten beim Beschuss gegeben habe. Später sahen sich die Militärs allerdings genötigt zuzugeben, dass es doch Verletzte gegeben habe. Dabei sei ihre Zahl ständig gewachsen.

ek/mt/sna