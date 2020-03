„Wir brauchen Masken“: Russische Operndiva Anna Netrebko zum Coronavirus

Handküsse, leidenschaftliche Umarmungen, stürmische Fans und tückische Klimaanlagen – Anna Netrebko ist ständig auf Gastspielen und das weltweit: COVID19 beeinträchtigt auch die Opernwelt. Die russische Star-Sopranistin wendet sich nun via Instagram-Post an ihre besorgten Fans. Man müsse die „richtigen Entscheidungen treffen“, so der Weltstar.

Noch vor einigen Tagen hieß es, sie denke „gar nicht“ an das Virus: Besorgte Fans hatten sie bei Instagram wegen ihrer vielen Reisen und Konzerttourneen zur Gefahr für Leib und Leben durch das Coronavirus befragt. Am Dienstag wandte die russische Opernsängerin sich nun direkt an Ihre Fans:

In dieser für uns alle auf diesem Planeten schwierigen und unklaren Zeit will ich alle, die unter diesem schrecklichen Virus leiden, unterstützen: Die Kranken, diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben, jene, die sich in Quarantäne begeben mussten, ohne die Möglichkeit zu haben, die Stadt oder das Land zu verlassen. Wir wissen nicht, was das Morgen bringt, lasst uns deshalb stark sein und die Zeit nutzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen …

Hysterie, Glaube und Pragmatismus

Ihrer Familie ginge es gut und auch die Konzerte würden wie geplant weiter stattfinden, es sei denn, auch New York würde sich mit Schließungen abschotten. An der Metropolitan Opera ist Ende März und Anfang April Puccinis Oper „Tosca“ auf dem Programm.

Das Mitgefühl der Netrebko gelte jedenfalls ihren Kollegen, die ihre Arbeit verloren hätten, Verdienstausfälle zu schultern hätten und ihrer Verträge verlustig gegangen sind. Das Virus selbst erscheine ihr allerdings nicht so furchterregend wie die entsponnene Hysterie.

Als ein Fan ihr schreibt, dass es nun Gottes-Glauben zur Besserung brauche, bemerkt die Diva trocken, man brauche jetzt – Masken.

ba